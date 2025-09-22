Na některých místech se začalo přitápět zejména po ránu a večer v minulém týdnu. Ostatní teplárny na dalších místech se budou přidávat podle lokálních podmínek.
„Teplárny jsou připravené zajistit zákazníkům tepelný komfort, jakmile to bude vývoj venkovní teploty vyžadovat. Očekáváme, že se tak stane v průběhu tohoto týdne,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Jiří Vecka.
V posledním desetiletí začínají radiátory hřát v průměru od 18. září, letošní začátek topné sezony je tak o několik dnů opožděný. Loni se začalo topit 12. září, tedy skoro o dva týdny dříve než letos. Sdružení v této souvislosti připomnělo, že září je typické velkým rozptylem teplot a tím i potřebou vytápění. V září 2010 se například topilo od začátku měsíce, ale v roce 2023 se v září netopilo vůbec a ochladilo se až v polovině října.
|
Po prosluněném víkendu nastává vlna ochlazení. Studená fronta přinese déšť
Topná sezona podle zákona trvá od začátku září do konce května. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů a není očekáván další den vzestup. Vytápění může být následně omezeno nebo přerušeno v případě, kdy se průměrné venkovní denní teploty v daném místě dostanou minimálně dva dny po sobě nad 13 stupňů Celsia.
Předchozí topná sezona byla mírně nadprůměrná. Podle tepláren se v loňské zimě klimatické podmínky v topném období vrátily do průměru. Spotřeba tepla tak byla meziročně o téměř čtvrtinu vyšší, desetiletý průměr překonala o 3,6 procenta. Růst spotřeby je patrný i ze statistik z první poloviny letošního roku, kdy spotřeba tepla vzrostla meziročně o 6,6 procenta na 37,6 petajoulu.