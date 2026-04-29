Co zákon zakazuje dávat do ohně?
Od loňského března platí přísnější pravidla pro spalování biologického odpadu. Lidé už nesmí na zahradách pálit listí, trávu nebo čerstvé větve, které při hoření kouří a doutnají. Takový odpad je nutné likvidovat ekologicky – například kompostováním nebo v bioodpadu.
„Není dovoleno pálit čerstvé větve, mokré listí nebo vlhkou trávu, u nichž dochází ke kouři a doutnání,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Tento typ odpadu musí být zlikvidován ekologicky – tedy kompostováním, v hnědé popelnici na bioodpad nebo odevzdáním ve sběrném dvoře.
Sankce
Suché dřevo či šišky se na zahradách nadále zapalovat smějí – třeba při grilování nebo opékání špekáčků na ohni.
„Je potřeba odlišit dvě situace. Jednou je nakládání s rostlinným odpadem za účelem pouhé likvidace a druhou, kdy se suché rostlinné materiály, zejména dřevo, spalují na otevřeném ohni k úpravě potravin nebo k rekreačním účelům,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. Druhý případ je totiž možný.
Posezení u ohně, pálení čarodějnic ani jiné kulturní akce tak novelou ohroženy nejsou.
Kdo vydává zákaz ohňů?
Rozdělávání ohňů mohou v případě nepříznivého počasí, především silného větru, zakázat kraje a obce na základě výstrah od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tato opatření jsou koordinována s Hasičským záchranným sborem, který poskytuje odborná doporučení a asistenci.
Kde hledat informace o riziku požárů
Pro tento týden zatím meteorologové žádnou výstrahu v souvislosti se suchem a požáry nevydali.
Ale dlouhodobě velmi suché počasí riziko šíření požárů zvyšuje. Největší by tento týden mělo být ve středu kvůli silnějšímu větru.
Ve čtvrtek na pálení čarodějnic bude sice díky slabšímu větru o něco menší, přesto bude podle webu FireRisk druhé nejvyšší, a to prakticky na celém území republiky.
A další zvýšené riziko meteorologové předpovíají na sobotu 2. května. Vysoký stupeň, který je třetí ze čtyř, podle nich hrozí například v Polabí, na Kokořínsku, v Českém ráji, Jihočeském kraji a Plzeňsku.
Kam se musí hlásit konání velkého ohně?
Některé požáry vzniknou neopatrným zacházením s ohněm, ale desítky dalších výjezdů hasičů každoročně způsobí plané poplachy.
Pokud chystáte větší oheň, nahlaste ho předem. Zvládnete to online za pár minut. Pro právnickou osobu je to povinné, fyzickým osobám se to doporučuje. Tímto způsobem je totiž vaše pálení automaticky zaevidováno v operačním a informačním středisku hasičů.
Kde hledat vydaný zákaz pálení ohňů
Když poté někdo v okolí nahlásí kouř nebo oheň, operátor si může rychle ověřit, zda jde skutečně o požár, nebo jen o předem ohlášenou a bezpečnou akci.
„Výsledkem je méně zbytečných výjezdů a větší prostor pro skutečné zásahy,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
Pokud plánujete větší oheň mimo svůj pozemek, doporučujeme také kontaktovat místní stanici hasičů nebo obecní úřad a ujistit se, že je vše v souladu s platnými předpisy.
Jak na bezpečné rozdělávání ohně?
(Zdroj: www.hzscr.gov.cz)