Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jsem na vás obě hrdý! Českým tenistkám pogratulovali Pavel, Babiš i Vystrčil

Autor:
  20:45
Karolína Muchová se raduje z postupu do finále Wimbledonu.

Karolína Muchová se raduje z postupu do finále Wimbledonu. | foto: Reuters

Karolína Muchová sleduje svůj úder v semifinále Wimbledonu.
Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!
Linda Nosková v semifinále Wimbledonu.
Linda Nosková se raduje ze získaného bodu v semifinále Wimbledonu.
26 fotografií
Na historický úspěch českých tenistek ve Wimbledonu reagují i čeští politici. Karolíně Muchové a Lindě Noskové na sociálních sítích pogratuloval prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, šéf Senátu Miloš Vystrčil nebo předseda ODS Martin Kupka. „Jsem na vás obě hrdý,“ vzkázal prezident.

„České finále ve Wimbledonu. Historický okamžik a mimořádný úspěch českého tenisu. Jsem na vás obě hrdý a děkuji za inspiraci i za to, jak skvěle reprezentujete Českou republiku. Hodně štěstí ve finále!“ napsal prezident Pavel na síti X. Tam své gratulace zveřejnili i další čeští politici.

Mezi nimi například premiér, který píše o „fenomenálním úspěchu českého tenisu“. „Moc gratuluju Karolíně Muchové i Lindě Noskové k postupu do finále Wimbledonu! Celá země je na vás pyšná, Česká republika bude mít vítězku Wimbledonu,“ uvedl.

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Poté, co Muchová v dramatickém duelu přemohla Američanku Coco Gauffovou, si o grandslamový titul zahraje proti Noskové, jež ve druhém semifinále přehrála Ukrajinku Martu Kosťukovou. Ve Wimbledonu se tak poprvé v historii uskuteční ryze české finále.

„Ať už v sobotu zvedne trofej kterákoli z nich, vyhraje Česko. Obě dámy ukázaly obrovské srdce a bojovnost, na kterou můžeme být všichni hrdí,“ míní šéf ODS Kupka a vzkazuje, že palce bude držet oběma hráčkám.

Emoce, šok i nevěřícné pohledy. Jak vypadala česká wimbledonská pohádka

Jeho předchůdce ve funkci a expremiér Petr Fiala v krátkém tweetu ohodnotil výkon tenistek slovem „skvělý“. Šéf Senátu zase slovem „fantastický“, přičemž podle něj jde o úspěch nejen Noskové a Muchové, ale celého českého ženského tenisu. „Obrovská gratulace a velká radost a hrdost,“ dodal.

„Co si budeme povídat, ušetří to u televize spoustu nervů. Gratuluji a jdu promyslet, komu v sobotu fandit. Nejspíš dobrému tenisu!“ komentuje zase předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. O „fantazii“ píše i poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. „Český ženský tenis znovu ukazuje, že je teď nejlepší na světě. Moc gratuluji!“ S gratulacemi se připojila i europoslankyně Danuše Nerudová.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Jsem na vás obě hrdý! Českým tenistkám pogratulovali Pavel, Babiš i Vystrčil

Karolína Muchová se raduje z postupu do finále Wimbledonu.

Na historický úspěch českých tenistek ve Wimbledonu reagují i čeští politici. Karolíně Muchové a Lindě Noskové na sociálních sítích pogratuloval prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, šéf Senátu...

9. července 2026  20:45

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....

9. července 2026  8:58,  aktualizováno  20:38

Výjimečná stavba, symbol areálu, popisují historici zničenou budovu ve Zlíně

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek zachvátil požár, byla významným příkladem průmyslové architektury a jen těžko ji lze nahradit, řekla historička umění Lucie...

9. července 2026  20:38

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...

9. července 2026  20:26

Jeli na studijní cestu do Izraele, začali je lynčovat. Na sítích jim kreslí hákové kříže

Premium
Tým mladých politiků poslouchající příběh přeživší z festivalu Nova, kde...

Mladí zástupci českých opozičních stran mají za sebou pětidenní studijní cestu po Izraeli. Konala se minulý týden. Cílem izraelské pozvánky bylo ukázat nastupující politické generaci tamní inovace,...

9. července 2026

Hodnotit plnění programu po půl roce? Marketingový tah vlády, míní experti

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k vyhodnocení plnění...

Hodnotit plnění programového prohlášení vlády po půl roce je marketingový tah vlády. Shodli se na tom oslovení politologové. Podle některých odborníků je navíc na hodnocení plnění slibů po šesti...

9. července 2026  19:51

Rakušan vyčítá vládě atmosféru strachu. Kupka aroganci, nekompetentnost a chaos

Předseda STAN Vít Rakušan, místopředsedkyně hnutí Michaela Šebelová a poslanec...

Jedinou věc, za kterou lze vládu Andreje Babiše pochválit, je podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana to, že nezrušila věci, u nichž avizovala, že je zruší. „Je to šílené, ale je to tak. Tvrdila, že...

9. července 2026  12:55,  aktualizováno  19:32

Zemanův spolek roky neukázal účetnictví, exprezidentovi nadále financuje kancelář

Premium
Miloš Zeman a Vratislav Mynář spolupracovali velmi úzce během Zemanova...

Spolek Přátelé Miloše Zemana, kterému předsedá bývalý kancléř Vratislav Mynář, několik let nezveřejňuje výroční zprávy či jakékoliv účetnictví. Z veřejného rejstříku vyplývá, že spolek poslední...

9. července 2026  19:30

Farmář v Itálii nechal zraněného migranta umírat před domem. Dostal 16 let vězení

Migranti pracují na farmě v floridském městě Homestead. (13. května 2023)

Italský soud poslal na 16 let do vězení farmáře, který po vážném pracovním úrazu neposkytl pomoc svému zaměstnanci z Indie. Muž na poli utrpěl devastující zranění, jimž později v nemocnici podlehl....

9. července 2026

Okamura se bojí o krk, konflikt bude růst, očekává ODS. Aféra utichne, říká Macinka

Předseda ODS Martin Kupka a první místopředseda strany Karel Haas na tiskové...

ODS očekává, že uvnitř koalice bude růst konflikt mezi SPD na jedné straně a ANO i Motoristy sobě na straně druhé kvůli zahraniční politice a pomoci Ruskem napadené Ukrajině. Okamura rozhořčeně...

9. července 2026  11:32,  aktualizováno  18:56

Trump byl v zákulisí vstřícný, šušká se. Summit ukázal sebevědomou Evropu

Premium
Světoví lídři na summitu NATO v Ankaře. Mezi nimi americký prezident Donald...

Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře vypouštěl zprvu oheň a síru. Podle zákulisních informací byl ale za zavřenými dveřmi mnohem pozitivněji naladěný. Sám Trump si summit...

9. července 2026  18:30

Netradiční dar od Erdogana. Pavel, Babiš a další dostali na summitu luxusní revolvery

Premiér Andrej Babiš (ANO) vedle revolveru který, stejně jako ostatní evropští...

Přední evropští lídři, kteří se zúčastnili summitu NATO v Ankaře, si domů odvezli neobvyklé suvenýry a někteří řešili potíž, jak s ním naložit. Od tureckého prezidenta Erdogana obdrželi jako...

9. července 2026  14:09,  aktualizováno  18:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.