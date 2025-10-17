Málokterého sériového vraha poznají televizní diváci ještě předtím, než se objeví před kamerami na lavici obžalovaných u soudu. Viktoru Kalivodovi ze Slaného se to podařilo, a dokonce mu určitě část národa držela palce.
Televizní soutěž o 10 milionů
Psal se březen 2004 a moderátor Martin Preiss vítal v 334. díle vědomostní televizní soutěže Chcete být milionářem? mladého muže v šedém obleku. Měl příjemný hlas, odpovídal stručně a moc emocí na sobě znát nedal. Jen chvílemi mohli pozorní diváci zaregistrovat náznak úsměvu.
„Dobrý večer, pane Kalivodo, co o vás víme: Jste svobodný, je vám 26 let, hledáte si práci a mezi vaše koníčky patří četba detektivek, hrajete rekreačně fotbal a volejbal,“ přivítal a představil soutěžícího Preiss. Kalivoda jeho slova potvrdil a soutěž mohla začít.
Třetí otázka byla, jestli to maminku nebolelo. Mazánek o nejhorší chvíli u kriminálky
Otázka za otázkou
Zpočátku Kalivoda odpovídal vez váhání. Větší zádrhel přišel u osmé otázky za 80 tisíc korun, u které přiznal, že film Tomáše Vorla Kamenný most nezná. Přesto jeho váhání neprovázela žádná nápadná gesta a jen minimální mimika. Nakonec si tipl. A správně. Ale ani to u něj neprobudilo bouři emocí.
Při deváté otázce se poradil s přítelem po telefonu - což byla jedna ze tří možných nápověd, jaké mohli soutěžící pro zdolání celkem 15 otázek využít. Nakonec odpověděl správně a následovala 10. otázka, záchytná. Správná odpověď na ni vynesla Kalivodovi jistotu v podobě minimálního zisku 320 tisíc korun.
Bylo to velké štěstí, protože další otázku už takzvaně nedal. U křestního jména otce spisovatelů bratrů Čapkových si nesprávně tipl „Josef“ místo správného „Antonín“, a tak pro něj soutěž skončila. Dostavilo se zklamání, úleva či radost? Na moderátorovu otázku, zda je spokojen, Kalivoda přikývl: „Jsem.“ Moc toho na něm ale poznat nebylo.
Ozvala se znělka a život v Česku se zastavil. Chcete být milionářem byl fenomén
Muž bez emocí
Za část výhry ve výši 320 tisíc korun před zdaněním si mladý muž ze Slaného pořídil dvě pistole Glock. A o pár měsíců později si prý zkoušel střelbu po dobytku na pastvinách v jižních Čechách, aby posílil své odhodlání. K čemu?
Tou dobou už Kalivoda plánoval zabíjet lidi. Chodil ozbrojený do pražského metra, ale odvahu vytáhnout zbraň a začít střílet ještě nenacházel. Inspirovala ho prý Olga Hepnarová, mladá dívka, která v roce 1973 nákladním autem úmyslně najela do lidí a osm jich zabila.
„Měl abnormálně vysoké IQ, na druhou stranu nedokázal žít v této společnosti, nedokázal navazovat vztahy,“ popsal ho vyšetřovatel Michal Mazánek. Kalivoda se podle něj pohyboval mezi touhou vraždit a tendencí sáhnout si na život. Po maturitě začal studovat vysokou školu, ta prý ale nenaplnila jeho očekávání. Vystřídal několik profesí, ale u žádné nevydržel. Mimo jiné byl i policistou v Praze.
Od rozhodnutí k zločinu
Ke zločinu se odhodlal 13. října 2005 v lese u Nedvědic na Brněnsku. Zastřelil zde manžele Ludvíkovy. O tři dny později se vydal do lesa na Kladensko. Vyhlédl si muže, který venčil psa, a také ho zabil.
Zabíjel náhodné oběti. Lesního vraha Kalivodu lapila policie před 10 lety
Podle Mazánka policisté nejprve zločiny nespojovali dohromady. Balistická expertíza ale ukázala, že byla použita stejná zbraň typu Glock. Poté kriminalisté zjistili, že černý vůz zaparkovaný poblíž místa druhého zločinu odpovídá autu, který vlastnila Kalivodova matka.
Když si pro podezřelého dojeli do Slaného, zatčení se nebránil. Měl u sebe právě tašku s pistolí Glock a náboji a v podstatě se jim ihned přiznal, že vraždy v lesích má na svědomí on. Při výslechu se choval naprosto klidně. Když se ho vyšetřovatelé ptali, z jaké vzdálenosti střílel nebo kolik výstřelů vypálil, mluvil tak, jako kdyby se ho ptali na nákup rohlíků. „Jak jsem říkal, dva do každýho těla a jeden do hlavy,“ přiznal klidně a s mírným pokrčením ramen. „Při výslechu se choval naprosto apaticky,“ zhodnotil to Mazánek. Vraždy prý popsal, ale o motivu nemluvil.
Tři roky trvající sebevražda aneb co psal Kalivoda matce
Až později napsal v dopise své matce, že ho k vraždě „nabádala“ Olga Hepnarová. V té době už byla po smrti, jak mu u soudu připomněl předseda trestního senátu. Kalivoda ale trval na tom, že ho k tomu Hepnarová nějakým způsobem přiměla. „Chtěla vlastně, abych pokračoval v tom, co provedla ona,“ vysvětlil svou prapodivnou motivaci.
Lesní vrah
Za tři vraždy si Kalivoda, přezdívaný v té době už Lesní vrah, vyslechl v dubnu 2006 doživotní trest. Tedy nejpřísnější, jaký český zákon umožňuje. Jeho pobyt za mřížemi trval něco přes čtyři roky. Pak ho ukončil sebevraždou. V cele ve Valdicích se pořezal.
Lesní vrah Kalivoda spáchal za mřížemi sebevraždu
Loni měl premiéru film Lesní vrah režiséra Radima Špačka, natočený podle scénáře Zdeňka Holého. Ačkoli je silně inspirovaný Kalivodovým životem, jeho jméno ve filmu vůbec nezazní. Tvůrcům šlo podle jejich slov o příběh člověka, který se sám „dehumanizoval“, a o zamyšlení nad vlastními pocity a vztahy k blízkým.
Podívejte se na reportáž Jiřího Pánka o zločinech a dopadení Viktora Kalivody: