Temný příběh soutěžícího z Milionáře: Kalivoda za výhru koupil zbraně a vraždil

Autor:
  13:38
V soutěži Chcete být milionářem, kterou vysílaly dvě televizní stanice v letech 2000 až 2005, se před kamerami objevil i pozdější vrah Viktor Kalivoda. Mladý uhlazený muž s kamennou tváří a pouhým náznakem úsměvu odpověděl správně na 10 otázek, vyhrál statisíce, koupil si dvě zbraně a začal vraždit.
Fotogalerie4

Viktor Kalivoda u soudu | foto: Michal ŠulaMF DNES

Málokterého sériového vraha poznají televizní diváci ještě předtím, než se objeví před kamerami na lavici obžalovaných u soudu. Viktoru Kalivodovi ze Slaného se to podařilo, a dokonce mu určitě část národa držela palce.

Televizní soutěž o 10 milionů

Psal se březen 2004 a moderátor Martin Preiss vítal v 334. díle vědomostní televizní soutěže Chcete být milionářem? mladého muže v šedém obleku. Měl příjemný hlas, odpovídal stručně a moc emocí na sobě znát nedal. Jen chvílemi mohli pozorní diváci zaregistrovat náznak úsměvu.

„Dobrý večer, pane Kalivodo, co o vás víme: Jste svobodný, je vám 26 let, hledáte si práci a mezi vaše koníčky patří četba detektivek, hrajete rekreačně fotbal a volejbal,“ přivítal a představil soutěžícího Preiss. Kalivoda jeho slova potvrdil a soutěž mohla začít.

Třetí otázka byla, jestli to maminku nebolelo. Mazánek o nejhorší chvíli u kriminálky

Otázka za otázkou

Zpočátku Kalivoda odpovídal vez váhání. Větší zádrhel přišel u osmé otázky za 80 tisíc korun, u které přiznal, že film Tomáše Vorla Kamenný most nezná. Přesto jeho váhání neprovázela žádná nápadná gesta a jen minimální mimika. Nakonec si tipl. A správně. Ale ani to u něj neprobudilo bouři emocí.

Při deváté otázce se poradil s přítelem po telefonu - což byla jedna ze tří možných nápověd, jaké mohli soutěžící pro zdolání celkem 15 otázek využít. Nakonec odpověděl správně a následovala 10. otázka, záchytná. Správná odpověď na ni vynesla Kalivodovi jistotu v podobě minimálního zisku 320 tisíc korun.

Bylo to velké štěstí, protože další otázku už takzvaně nedal. U křestního jména otce spisovatelů bratrů Čapkových si nesprávně tipl „Josef“ místo správného „Antonín“, a tak pro něj soutěž skončila. Dostavilo se zklamání, úleva či radost? Na moderátorovu otázku, zda je spokojen, Kalivoda přikývl: „Jsem.“ Moc toho na něm ale poznat nebylo.

Ozvala se znělka a život v Česku se zastavil. Chcete být milionářem byl fenomén

Muž bez emocí

Za část výhry ve výši 320 tisíc korun před zdaněním si mladý muž ze Slaného pořídil dvě pistole Glock. A o pár měsíců později si prý zkoušel střelbu po dobytku na pastvinách v jižních Čechách, aby posílil své odhodlání. K čemu?

Tou dobou už Kalivoda plánoval zabíjet lidi. Chodil ozbrojený do pražského metra, ale odvahu vytáhnout zbraň a začít střílet ještě nenacházel. Inspirovala ho prý Olga Hepnarová, mladá dívka, která v roce 1973 nákladním autem úmyslně najela do lidí a osm jich zabila.

„Měl abnormálně vysoké IQ, na druhou stranu nedokázal žít v této společnosti, nedokázal navazovat vztahy,“ popsal ho vyšetřovatel Michal Mazánek. Kalivoda se podle něj pohyboval mezi touhou vraždit a tendencí sáhnout si na život. Po maturitě začal studovat vysokou školu, ta prý ale nenaplnila jeho očekávání. Vystřídal několik profesí, ale u žádné nevydržel. Mimo jiné byl i policistou v Praze.

Od rozhodnutí k zločinu

Ke zločinu se odhodlal 13. října 2005 v lese u Nedvědic na Brněnsku. Zastřelil zde manžele Ludvíkovy. O tři dny později se vydal do lesa na Kladensko. Vyhlédl si muže, který venčil psa, a také ho zabil.

Zabíjel náhodné oběti. Lesního vraha Kalivodu lapila policie před 10 lety

Podle Mazánka policisté nejprve zločiny nespojovali dohromady. Balistická expertíza ale ukázala, že byla použita stejná zbraň typu Glock. Poté kriminalisté zjistili, že černý vůz zaparkovaný poblíž místa druhého zločinu odpovídá autu, který vlastnila Kalivodova matka.

Když si pro podezřelého dojeli do Slaného, zatčení se nebránil. Měl u sebe právě tašku s pistolí Glock a náboji a v podstatě se jim ihned přiznal, že vraždy v lesích má na svědomí on. Při výslechu se choval naprosto klidně. Když se ho vyšetřovatelé ptali, z jaké vzdálenosti střílel nebo kolik výstřelů vypálil, mluvil tak, jako kdyby se ho ptali na nákup rohlíků. „Jak jsem říkal, dva do každýho těla a jeden do hlavy,“ přiznal klidně a s mírným pokrčením ramen. „Při výslechu se choval naprosto apaticky,“ zhodnotil to Mazánek. Vraždy prý popsal, ale o motivu nemluvil.

Tři roky trvající sebevražda aneb co psal Kalivoda matce

Až později napsal v dopise své matce, že ho k vraždě „nabádala“ Olga Hepnarová. V té době už byla po smrti, jak mu u soudu připomněl předseda trestního senátu. Kalivoda ale trval na tom, že ho k tomu Hepnarová nějakým způsobem přiměla. „Chtěla vlastně, abych pokračoval v tom, co provedla ona,“ vysvětlil svou prapodivnou motivaci.

Lesní vrah

Za tři vraždy si Kalivoda, přezdívaný v té době už Lesní vrah, vyslechl v dubnu 2006 doživotní trest. Tedy nejpřísnější, jaký český zákon umožňuje. Jeho pobyt za mřížemi trval něco přes čtyři roky. Pak ho ukončil sebevraždou. V cele ve Valdicích se pořezal.

Lesní vrah Kalivoda spáchal za mřížemi sebevraždu

Loni měl premiéru film Lesní vrah režiséra Radima Špačka, natočený podle scénáře Zdeňka Holého. Ačkoli je silně inspirovaný Kalivodovým životem, jeho jméno ve filmu vůbec nezazní. Tvůrcům šlo podle jejich slov o příběh člověka, který se sám „dehumanizoval“, a o zamyšlení nad vlastními pocity a vztahy k blízkým.

Podívejte se na reportáž Jiřího Pánka o zločinech a dopadení Viktora Kalivody:

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Nemrah odmítl v Dozimetru vypovídat, Dovhomilja mluvil o vlivu STAN a TOP 09

Aktualizujeme

V pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá klíčový svědek v celém případu Pavel Dovhomilja. Ten před soudem vypovídal už v pondělí a úterý a nyní odpovídá na otázky obhájců...

17. října 2025  6:51,  aktualizováno  14:29

ANALÝZA: Orbán se tetelí blahem. Podepíše se Budapešťské memorandum 2.0?

Premium

Dvě a půl hodiny si ve čtvrtek telefonovali Donald Trump a Vladimir Putin. Hlavní výsledek? Další schůzka na nejvyšší úrovni, po Aljašce přichází na řadu Budapešť. Putin se v ní zatčení bát nemusí,...

17. října 2025  14:18

Polsko nevydá podezřelého z útoku na Nord Stream. Schröder plynovod opět hájil

Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla muže, kterého úřady identifikovaly...

17. října 2025  14:07,  aktualizováno  14:16

Policie v centru Plzně prověřuje podezřelý kufr, okolní doprava stojí

Policisté uzavřeli v pátek před druhou hodinou odpoledne okolí pomníku Díky, Ameriko! v centru Plzně. Dostali oznámení, že se u něj nachází kufr, který by mohl být nebezpečný.

17. října 2025  14:06

Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun Su-30, hlásí Ukrajinci

Sledujeme online

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk uvedl, že Rusko v noci sestřelilo na Krymu jednu ze svých stíhaček. Kanál Fighterbomber píše o ztrátě letounu Su-30SM. Rusko v noci podniklo rozsáhlý...

17. října 2025  12:51,  aktualizováno  14:03

Na chytré WC u nového parkoviště si řidiči neodskočí. Proč zůstává mimo provoz?

Svitavy v létě otevřely nový přivaděč do průmyslové zóny s parkovištěm, které řidičům kamionů mělo dát šanci si odpočinout. Jenže hlavní benefit v podobě nových sprch a sociálního zařízení je pro ně...

17. října 2025  14:01

Nevešli se do auta, tak si střihli, kdo pojede v kufru. Partu vyhmátli strážníci

Do auta pro šest se sedmičlenná partička vracející se z večírku nevešla, tak si dva střihli, kdo si vleze do kufru. Dění na ulici však sledoval operátor českobudějovického kamerového systému a...

17. října 2025  13:58

Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že...

15. října 2025  10:03,  aktualizováno  17.10 13:56

Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

V brněnském provozu zaujal minulý pátek ostatní šoféry zvláštní jízdou v autě, které mělo obě levé pneumatiky proražené. Padesátník za volantem měl kromě nich poničený celý levý přední bok vozu a...

17. října 2025  13:52

Evropští socialisté vyloučili Směr. Fico je hrdý, stranu lanaří Patrioti pro Evropu

Strana evropských socialistů (PES) v pátek vyloučila ze svých řad stranu Směr-SD slovenského premiéra Roberta Fica. Potvrdil to zdroj z řad evropských socialistů. Stalo se tak na kongresu Strany...

17. října 2025  13:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obyvatelé kraje si zaslouží bezúhonné vedení, vyzvalo ANO Půtu k rezignaci

Opoziční zastupitelé klubu ANO v Libereckém kraji vyzvali obviněného hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj k rezignaci. Obyvatelé Libereckého kraje si zaslouží bezúhonné vedení kraje,...

17. října 2025  8:25,  aktualizováno  13:38

Temný příběh soutěžícího z Milionáře: Kalivoda za výhru koupil zbraně a vraždil

V soutěži Chcete být milionářem, kterou vysílaly dvě televizní stanice v letech 2000 až 2005, se před kamerami objevil i pozdější vrah Viktor Kalivoda. Mladý uhlazený muž s kamennou tváří a pouhým...

17. října 2025  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.