Téměř 40 procent mladých Čechů užívá nikotin. Nejvíc táhnou elektronické cigarety

Podle průzkumu užívá nikotin 29,5 procenta obyvatel České republiky starších 15 let. Denně ho užívá 22,5 procenta lidí. Nejvyšší podíl zaznamenali výzkumníci mezi mladými ve věku 15 až 24 let, kde nikotin užívá 38,8 procenta respondentů a 26 procent ho používá každý den.
Právě mladí lidé stále častěji sahají po alternativních nikotinových výrobcích. Největší oblibě se těší elektronické cigarety a nikotinové sáčky. Elektronické cigarety alespoň jednou měsíčně používá 11,6 procenta populace, mezi lidmi od 15 do 24 let je to ale více než čtvrtina.
Výzkum zároveň ukázal výrazný nárůst používání silnějších náplní do elektronických cigaret. Zatímco v roce 2022 je využívalo pět procent mladých uživatelů, letos jejich podíl vzrostl na více než 35 procent.
„Závislost na tabáku a alternativních výrobcích vzniká velmi rychle. Mnoho uživatelů si přeje přestat, ale až pozdě zjistí, jak silně návykový nikotin ve skutečnosti je,“ upozornila vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Anna Niklová.
Letošní Světový den bez tabáku se nese v duchu tématu upozorňujícího na přitažlivost nikotinových výrobků pro mladé. Podle odborníků k tomu přispívají například atraktivní příchutě, design výrobků nebo využívání syntetického nikotinu a nikotinových solí.
Výsledky studie rovněž potvrzují úzkou souvislost mezi kouřením a konzumací alkoholu. Mezi lidmi, kteří pijí alkohol umírněně, tvoří kuřáci necelou pětinu. U rizikových konzumentů alkoholu však podíl kuřáků stoupá téměř na 40 procent a u škodlivého pití přesahuje polovinu.
Odborníci upozorňují, že kombinace alkoholu a tabáku významně zvyšuje zdravotní rizika. Například až tři čtvrtiny případů rakoviny hlavy a krku souvisejí právě se souběžným užíváním těchto látek.