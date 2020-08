VIDEO: Zkusili jsme se zbavit výrobku Samsung. Od srpna je to nemožné

„Samsung? Tak to já vám ale vzít nemůžu,“ říká mi pan na příjmu sběrného dvora v Praze 12.

Následně mi dává do ruky papír, který informuje, že „na tomto sběrném místě nejsou zpětně odebírány spotřebiče značky Samsung z důvodu, že Samsung nefinancuje sběr elektroodpadu probíhající na tomto sběrném místě“.

Ani další pokusy nejsou úspěšné. „Nevím, co s tím,“ říká pan ve Sběrném dvoře hlavního města Prahy v Kyjích.

Zkouším proto volat na infolinku Samsungu. Tam mi operátor dává číslo na jinou infolinku. Automat se mi představí jako Chytrá recyklace, následně už komunikuju se slečnou Pavlou.

„Od 1. srpna sběrné dvory výrobky Samsungu neberou. Jestli chcete, můžu vám poslat do mailu přesné informace. Buď je tam možnost poslat televizi jako re-balík, nebo je tam možnost svozu,“ říká mi.

Následně mi přichází e-mail, kde se dozvídám, že sice mohu poslat televizi poštou, ale žádná ze stran balíku nesmí být delší než 35 centimetrů. Moje televize má přes půl metru. Přichází v úvahu tedy poslední možnost - kurýr.

Sežeňte si krabici

Jenže to taky není jen tak. „Je potřeba televizi zabalit do kartonu pravidelného tvaru a oblepit izolepou,“ instruuje mě slečna Pavla. Jenže kde vzít tak velký karton? Snad v modrém kontejneru.

Ani ponížení v podobě, že se přehrabuju v odpadcích, nekončí úspěchem. Buď popelnice vyvezli, nebo krabice v nich jsou tak malé, že se do nich moje televize nevejde.



Ve sběrných dvorech dostanete papír s informacemi, že výrobky Samsungu neberou.

Nemusím ale spěchat. Stejně než přijede kurýr, to se načekám. „Je tam určitá doba, maximálně 10 dnů, do kdy se vám ozve dopravce a vyřeší, který den budete doma, kdy by se vám svoz hodil,“ říká.

Takže já budu čekat až 10 dnů, než se mi ozvou, a pak ještě budeme muset hledat vhodný termín, kdy budu doma, abych mohl televizi odevzdat.

Ministerstvo svolává schůzku

Že je situace pro lidi značně nekomfortní, si uvědomuje i ministerstvo životního prostředí. „Protože systém není prokazatelně všude v tuto chvíli funkční, svolalo minsiterstvo na tento týden jednání se zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv i kolektivními systémy, aby situaci rychle pomohlo vyřešit,“ sdělila mluvčí resortu Petra Roubíčková.

Ministerstvo v tomto případě funguje jen jako prostředník. Problém je totiž mezi dvěma firmami, které sváží odpad - společnostmi ASEKOL a REMA.

Asekol, který organizuje svoz ve většině sběrných dvorů v Česku, si stěžuje, že od ledna nedostává za svoz výrobků Samsung zaplaceno. Samsung totiž uzavřel exkluzivní smlouvu s firmou REMA. Ta ale nemá se spoustou sběrných dvorů smlouvy.

„Jsme připraveni napojit se na stávající a funkční systém obcí,“ deklaruje předseda představenstva firmy REMA David Beneš.

Zároveň si však postěžoval, že se o napojení snaží od roku 2005, ale mnohými obcemi jsou opakovaně odmítáni. „S tím, že obce mají svůj obecní systém vyřešen se společnostmi ASEKOL a ELEKTROWIN a dalšího partnera nepotřebují a nechtějí,“ dodal.

Zároveň doplnil, že je REMA připravena zajistit od lidí svoz všeho, co ASEKOL odmítne převzít. A to formou, kterou jsem již zmínil - totiž odesláním balíku poštou, případně objednáním svozu. To ale pro spotřebitele není zrovna komfortní.

A co celé situaci říká společnost Samsung? „Podle našich zjištění má REMA dostatečnou infrastrukturu k plnění svých smluvních závazků. Toto také již několikrát deklarovala jak Svazu měst a obcí, tak ministerstvu životního prostředí. Dosloužilé spotřebiče Samsung tak bude možné bez potíží odevzdat v široké síti sběrných míst. REMA nás také ujistila v tom, že je připravena okamžitě uzavřít smlouvu o sběrném místě s jakýmkoliv subjektem, u kterého ASEKOL přestane svážet produkty Samsung,“ informoval mluvčí Samsungu David Sahula.

Nyní se tedy čeká, jak dopadnou jednání na ministerstvu. Všichni si totiž uvědomují, že lidé se mohou naštvat a výrobky, které jim odmítnou sběrné dvory převzít, pak nechávat na ulici, v horším případě na černých skládkách v lesích a podobně.

