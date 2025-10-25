Místo tělocviku celoroční omluvenka. Tisíce školáků zbytečně necvičí

Markéta Lankašová
  14:45
České děti „zatahují“ hodiny tělesné výchovy příliš často. A v řadě případů zbytečně. Lékaři se školami jen obtížně ladí podmínky, za nichž by dítě cvičit mohlo. A tak žáci místo pohybu jen sedí na lavičce. Změnit to mají nová pravidla.
Astmatici, děti po operaci, se skoliózou, ale i žáci obézní nebo s poruchami sluchu. Ti všichni mohou od svého pediatra přinést do školy potvrzení, že ve škole cvičit nebudou.

Z tělesné výchovy je dlouhodobě uvolněno průměrně jedno procento všech školáků, tedy asi 10 tisíc dětí. Ukazuje to v září publikovaný výzkum dětského ombudsmana. V něm ale některé z téměř 350 dotazovaných škol dokonce připustily, že u nich necvičí dětí více, v jedné škole to bylo dokonce 13 procent. Většina dětí je osvobozena od tělocviku úplně, jen třetina z nich částečně.

Temné časy pro tělocvik. Bez pohybu nebudou děti umět ani padat, varuje lékař

„To není příliš pozitivní zpráva. Pouze u zanedbatelného počtu žáků totiž existují důvody, které zcela vylučují jejich účast v tělocviku,“ říká zástupce dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm. Podle něj ředitelé škol poukazovali často i na to, že rodiče žádají o uvolnění dítěte z hodin, i když k tomu nemají relevantní důvod. „Případně, že rodiče nutí lékaře, aby jim vystavil lékařský posudek,“ doplňuje Schorm.

Zmiňovaný průzkum je jedním z mála, který vůbec nějaká data nabízí. Stát, tedy ministerstvo školství, účast na tělesné výchově nesleduje. Nárazově se o to zajímá Česká školní inspekce. Podle starší zprávy z roku 2016 na základních školách necvičilo částečně nebo zcela 3,6 procenta dětí. Na středních školách podle předloňské zprávy pak 4,3 procenta studentů, tedy zhruba 21 tisíc.

„Průměrný počet žáků středních škol, kteří jsou buď úplně, nebo částečně osvobozeni z tělesné výchovy, se snížil z 18 na 11 úplně osvobozených žáků na školu a z 9 na 5 částečně osvobozených žáků na školu,“ stojí v inspekční zprávě, která srovnává situaci s rokem 2016.

Víc podrobností v posudcích

Přestože děti s určitou zdravotní diagnózou logicky nemohou některé cviky praktikovat, podle Schorma je nesmyslné, aby na tělocvik rezignovaly úplně. Místo šplhu na laně či tyči by se mohly třeba protahovat nebo posilovat.

Jenže to, jaké aktivity jsou pro žáky vhodné, a které naopak nebezpečné, se školy většinou z lékařských posudků nedozvědí. „Když má žák ruku na měsíc v sádře, není nezbytné vyjmenovávat, co všechno nemůže. Ale podrobnosti a třeba vhodné pohybové alternativy nejsou ani u dlouhodobých omluvenek. Lékaři se v doporučeních nerozepisují,“ potvrzuje pro zoravodajský portál iDNES.cz Libor Tománek, ředitel brněnské základky v Antonínské ulici.

Řada dětí dnes neumí vylézt na žebřiny nebo se plazit, říká instruktorka tělocviku

Jeho zkušenost není ojedinělá. Dvě pětiny škol z ombudsmanského průzkumu nikdy nedostaly jednoznačné vodítko, jak by konkrétnímu žákovi mohly přizpůsobit náplň hodiny na míru, co přesně za aktivitu může uškodit nebo znamenat riziko. Takové informace v posudcích vždy našla jen pětina škol.

Lékařka Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, ale pro iDNES.cz poukazuje, že tato praxe se pozvolna mění. Ministerstvo školství totiž letos na jaře vydalo pro dlouhodobé uvolňování nový návod.

„Bohužel jsou stále školy, které by ideálně povolily všechno, nebo naopak nepovolily nic, aby to měli učitelé jednodušší. Ovšem některé školy už rodičům dávají nové formuláře, které jsou specifičtější. Je větší tlak na to, aby osvobozování z tělocviku nebylo paušální a tak široké jako dnes. A to je dobře, protože výchova k pohybu nebo léčebná tělesná výchova prospěje každému,“ kvituje Hülleová.

V plánu je hodina tělocviku navíc. Děti jsou po pandemii obéznější a línější

Zmiňovaný formulář nabízí spektrum aktivit, ze kterých lékaři vyberou ty, které by pro děti mohly být nebezpečné. Na základě toho si pak učitelé ve škole mohou udělat lepší obrázek, do čeho děti mohou zapojit.

„Pro nás je to opravdu několikaměsíční novinka. Mám už poptávky od kolegů z terénu, kteří by na toto téma uvítali školení, abychom jen nevyplňovali papíry navíc, ale opravdu to mělo to správné využití. Musíme totiž sladit doporučení i se specialisty,“ poukazuje Hülleová.

Jde o to, že registrující lékař, tedy pediatr vydávající posudek, nemusí dohlédnout všechna omezení, která z chronických diagnóz plynou. „Je potřeba, aby se na posudku podílel třeba i specialista, který dítě ošetřuje na kardiologii nebo s ním třeba řeší skoliózu. Já sama tam nemůžu vypsat všechny podrobnosti,“ doplňuje pediatrička.

Nástěnku s rekordy jsem už dlouho nepřepisoval, říká učitel tělocviku

Nejde ale jen o posudky. Schorm upozorňuje, že trhlin v systému, kvůli nimž děti v hodinách tělocviku chybí, je více. Mnohem častější je ve školách praxe, že dítě dostane od ředitele uvolnění, místo zavedení některého z podpůrných opatření. Může jít o asistenta pedagoga, změnu organizace výuky a přizpůsobení náplně, změnu hodnocení, kompenzační pomůcky, ale třeba i tlumočníka českého znakového jazyka nebo individuální vzdělávací plán.

I průzkum ukazuje, že školy průměrně zajišťují podpůrná opatření v hodinách tělocviku jen jednomu žákovi z dvou set, tedy půl procentu školáků. Žáků s postižením je přitom na školách nepoměrně více, a to 9,7 procenta.

