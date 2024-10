S pomocí dozorce i přes toaletní mísu. Jak se vězni dostávají k telefonům

Na nekrácenou penzi mají mít po 45 letech práce nárok všichni, říká Okamura

Lidem, kteří odpracují 45 let, by se neměl nijak krátit jejich důchod, pokud se do něj rozhodnou v tu chvíli odejít, i když jim ještě nebude 65 let, navrhuje opoziční hnutí SPD. Ve Sněmovně to řekl...