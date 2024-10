Od začátku října žáci vsetínské Základní školy Trávníky po příchodu odevzdávají mobilní telefony. Ti z prvního stupně do skříněk ve třídě, ti z druhého do jedné skříňky, kterou učitel odnese do sborovny. Před poslední vyučovací hodinou učitel skříňku plnou telefonů zase ze sborovny vezme a děti si je rozeberou.

Když zákaz mobilů zaváděli, rodiče i děti se bouřili.