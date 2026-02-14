Ministr Tejc hájí rušení okresních soudů. Ušetří to stovky milionů, slibuje

Úspory by podle Tejce mohly být ve stovkách milionů korun, pokud bude ministerstvo spravedlnosti velmi razantní, desítky milionů se ušetří, pokud bude postup resortu umírněný. Ministerstvo některé soudní budovy opustí, jinde by nemuselo platit nájem, úspory budou také na platech správců rozpočtů a budov soudů nebo investičních techniků, řekl ministr.
Seznam okresních soudů, které čeká sloučení, stanoví analýza, na níž nyní ministerstvo pracuje. „Do konce března budeme mít asi už skoro jasno, kterých soudů by se to mělo týkat, protože teď jednáme o kritériích, která budou zohledněna,“ řekl Tejc. Definitivní stanovisko chce podle něj ministerstvo konzultovat se zástupci soudů i samospráv.
Ubýt by měly desítky procent z 86 okresních soudů. „Byť dnes ten počet, který se udává odborně, 25 soudců, nesplňuje asi 60 procent okresních soudů, tak já bych byl rád, kdybychom se pohybovali při tom sloučení a ubylo by nám 20 možná 30 procent soudů, protože musíme také zohlednit dostupnost,“ řekl Tejc. Portál iDNES.cz v tomto týdnu napsal, že by mělo zaniknout až 26 okresních soudů.
Změny by měly nastat od ledna 2027, uvedl v lednu server Česká justice. Kromě 86 okresních soudů je v Česku deset obvodních soudů v Praze, které spadají pod osm krajských soudů.
Některé z nich podle serveru v části agend rozhodují nízký počet případů a mají jen omezený počet soudců, což komplikuje specializaci i efektivní organizaci práce. Jako příklady se v této souvislosti objevují zejména okresní soudy v Jeseníku, Rokycanech nebo Rakovníku, napsal server. Soudců u okresních soudů působí přibližně 1800.