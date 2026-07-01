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Podání žaloby potvrdil České televizi Vrchní soud v Praze.
Žaloba se podle informací na webu ČT24 týká případu, na který upozornil letos server Seznam Zprávy. Dívka žila do loňského října v pěstounské rodině. Poté ji soud svěřil do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedl, že otec trpí paranoidní schizofrenií a je závislý na drogách. Dívku muž zavraždil 21. března, k činu se přiznal.
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Tejc minulý týden v pořadu Seznam Zpráv uvedl, že podání kárné žaloby zvažuje. „Zjištění ministerského dohledu v této kauze jsou docela vážná a já je rozhodně nebudu bagatelizovat,“ uvedl. „Já jako ministr mohu dávat kárnou žalobu na soudce jenom tehdy, pokud se dopustil při svém rozhodování excesu. A já mám vážné podezření, že tady k excesu došlo,“ dodal.
Podle serveru jde o mimořádný krok, protože kárné žaloby se většinou týkají chování soudců nebo průtahů.
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Podobný tragický případ se letos v březnu stal i na ubytovně u Žatce. Pětadvacetiletý muž tam zavraždil dítě narozené v roce 2023. Podle informací médií byl muž otcem dítěte. Skončil ve vazbě, hrozí mu až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Policie na konci března uvedla, že podle předběžných výsledků toxikologického zkoumání byl pod vlivem alkoholu i drog.