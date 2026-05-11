Tejc uvedl, že policisté v loňském roce pronásledovali přes 500 řidičů, kteří neuposlechli výzvy k zastavení a zběsilou jízdou ohrožovali ostatní lidi.
Návrh počítá mimo jiné se zavedením nového trestného činu „maření výkonu pravomoci úřední osoby v silničním provozu“. Argumentuje tím, že jednání ujíždějících řidičů je obvykle mimořádně nebezpečné, protože reagují zkratkovitě a porušují řadu pravidel.
Důvodová zpráva připouští, že ve zhruba 80 procentech policejních honiček je řidič následně stíhaný za některý z již existujících trestných činů.
Novinka má postihovat ty zbylé případy, kdy nenastane následek postižitelný současným trestním právem - například když řidič ohrozí méně lidí, než vyžaduje trestný čin obecného ohrožení. Samotné ujíždění je totiž aktuálně pouze přestupkem proti zákonu o silničním provozu.
Pod nový trestný čin mají spadat situace po úmyslném neuposlechnutí úředního pokynu k zastavení motorového vozu, které ohrozí něčí život či zdraví nebo při nich bude hrozit nejméně milionová škoda na cizím majetku.
Ohroženým člověkem přitom může být i pronásledující policista či jiná úřední osoba. V základní sazbě mají pachateli hrozit až dva roky vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Přísnější sazba v rozmezí půl roku až tří let odnětí svobody se má vztahovat na případy, při nichž pachatel způsobí dopravní nehodu, ublížení na zdraví jinému člověku nebo větší škodu na cizím majetku.
Ministerstvo odhadlo, že zavedení nového trestného činu povede k zahájení přibližně stovky trestních řízení ročně. Obžaloby by vždy v prvním stupni projednávaly okresní soudy.