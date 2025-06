Hnutí ANO, které dominuje všem předvolebním průzkumům, ve volbách do Sněmovny vsadí na výrazné zastoupení žen na pozicích lídrů. „V čele kandidátek bude polovina žen a polovina mužů,“ řekl iDNES.cz...

V pondělí pokračuje v Evropě vlna veder. Od minulého týdne trápí země na jihu kontinentu a nyní se přesouvá také do střední a východní Evropy. Horko Evropany potrápí nejméně do středy, podle serveru...

Pokud by se prezident Petr Pavel rozhodl znovu kandidovat v prezidentských volbách, má značné šance na znovuzvolení. Vážnou konkurenci nyní nemá, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK. Voliči by si...

Záchranná služba ráno zasahovala v Ostravě - Hrabové, kde po zásahu elektrickým proudem spadl muž z treasy domu. Po ošetření sanitka pacienta převezla do nemocnice, kde bude na pozorování. Mohlo by...

Prezident Petr Pavel připustil, že by s případným jmenováním Andreje Babiše premiérem mohl vyčkat na výsledek soudu v kauze Čapí hnízdo. Podle ústavního právníka Václava Pavlíčka by ale hlava státu...

Celosvětový fenomén Squid Game zasáhl i české hlavní město. Už několik dní okupují Vltavu u Karlova mostu obří panenky se švihadlem, symbolem jedné z her. Atrakci si oblíbili hlavně lidé na...

Cortenová kašna na autobusovém nádraží v Pardubicích je od roku 2023 mimo provoz. Fungovala jenom krátce, pak se ukázalo, že materiál koroduje víc, než se čekalo. Město se to snaží napravit. Pomoci...

Škorpion, dýka a píseň od Landy. Kriminalista vzpomíná na sériového vraha

„Chtěl bych nechat zahrát svému vyšetřovateli Luboši Valeriánovi. Měla by to být skladba Včera mě někdo trefil od Daniela Landy.“ Dopis s tímto zněním přišel v roce 1996 do ostravského rádia Sprint....