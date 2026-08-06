Podle aktuálních dat zveřejněných v prvním srpnovém týdnu Ministerstvem zdravotnictví ČR odchází z českých porodnic 78 procent novorozenců plně kojených. Dalších 17 procent dostává kromě mateřského mléka také umělou výživu a pět procent je krmeno pouze umělou výživou. Mezi plně kojené se počítají i děti, které dostávají výhradně mateřské mléko z banky.
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Právě dárcovské mléko pomáhá v situaci, kdy matka krátce po porodu ještě nemá dostatek toho vlastního. Dítěti umožní překlenout období, než se matčina vlastní tvorba rozběhne. Největší význam darované mléko má pro předčasně narozené a nemocné novorozence.
V Česku fungují čtyři mléčné banky – v Praze, Hradci Králové, Mostě a Českých Budějovicích. Přijaté mléko v nich prochází zpracováním a teprve po potvrzení jeho zdravotní nezávadnosti může být podáno dítěti. Dárcovství je možné přibližně do půl roku věku dítěte, dokud mléko obsahuje ty nejcennější látky.
Mateřské mléko nelze plně nahradit
Mateřské mléko kromě potřebných živin poskytuje novorozenci ochranu před viry a bakteriemi, snižuje riziko alergií, obezity, astmatu, ekzémů i civilizačních chorob v dospělosti, podporuje dozrávání trávicího traktu a navíc přispívá k vývoji mozku. Pro nezralé děti s velmi nízkou porodní hmotností může dle České neonatologické společnosti plnit také léčebnou úlohu.
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„Mateřské mléko je nenahraditelné pro všechny kojence. Zásadní je však pro nezralé děti s velmi nízkou porodní hmotností do 1500 gramů, kdy mléko funguje i jako lék, který prokazatelně snižuje riziko nekrotizující enterokolitidy. To je závažný zánět střeva, který má u extrémně nedonošených dětí až 50% úmrtnost. S umělou výživou má dítě mnohonásobně vyšší riziko, že tento zánět dostane,“ uvedla Iva Burianová z České neonatologické společnosti.
Mateřské mléko se navíc podílí na utváření střevního mikrobiomu, který se u dítěte začíná intenzivně formovat ihned po narození. Obsahuje živé prospěšné bakterie i takzvané oligosacharidy mateřského mléka, které pro novorozeně slouží jako probiotika.
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„Mateřské mléko je z hlediska nutričního i imunologického nenahraditelným zdrojem. To znamená, že tohle se nedá žádnou umělou výživou jednoznačně nahradit,“ řekl pro iDNES.cz primář dětského oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice Jan Boženský.
Ačkoliv umělá výživa podle něj může zajistit potřebné nutriční složky, nedokáže obsáhnout všechny součásti mateřského mléka a jejich vzájemné působení.
Dárkyň je dlouhodobě nedostatek
Česko se přitom dlouhodobě potýká s nedostatečným počtem dárkyň. Například mléčná banka Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze má v současnosti okolo sedmi aktivních dárkyň. „Dlouhodobým problémem je nedostatek dárkyň, tedy zdravých žen s dostatečnými přebytky mateřského mléka. Období s kriticky nízkými zásobami se také vyskytují,“ uvedla vedoucí lékařka Marcela Křížová.
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Předpokladem pro přijetí dárkyně v ÚPMD je, aby žena měla alespoň 300 mililitrů mléka denně navíc nad spotřebu vlastního dítěte. Navíc musí být zdravá, nesmí užívat léky ani návykové látky, a její dítě může být nejvýše šest měsíců staré. Před zahájením darování pak absolvuje vyšetření, které zahrnuje odběr krve, moči, výtěry a interní vyšetření.
Podmínky jednotlivých bank v drobnostech liší. Třeba v Hradci Králové užívané léky posuzují podle jejich druhu i dávky. V případě nejistoty situaci konzultují s nemocničními farmaceuty. Ženy navíc vyplňují dotazník, který lékařům pomůže v poznání zdravotního stavu matky.
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„V naší konkrétní praxi dostává dárkyně zdravotní dotazník. Zároveň máme dotazník i pro praktického lékaře. Žena je pak vyšetřená i na markery infekce – jako je HIV, žloutenka B a C a syfilis. A v případě pozitivní cestovatelské anamnézy případně zvažujeme dotestování dalších markerů,“ popsala pro iDNES.cz Miroslava Jandová, vedoucí Tkáňové ústředny Fakultní nemocnice HK. Právě pod tu tamní mléčná banka spadá.
Mléko čeká několik kontrol
Ale zpátky do banky ÚPMD v Praze. Odstříkané a zmražené mléko se tam sváží jednou týdně. Po přijetí je nejprve vyšetřeno, následně pasterizováno, rychle zchlazeno a znovu mikrobiologicky zkontrolováno. Poté je rozděleno do skladovacích nádob a uloženo.
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Pasterizace probíhá pod počítačovou kontrolou po dobu 30 minut při teplotě 62,5 stupně Celsia. „Tento postup je zvolen tak, aby došlo k co nejmenšímu snížení cenných složek mateřského mléka. A zároveň byly při této teplotě spolehlivě zničeny viry a některé bakterie,“ vysvětlila Křížová. Mléko se poté skladuje při teplotě minus 18 stupňů Celsia nebo nižší a využít ho je možné nejvýše po dobu tří měsíců.
Teprve po potvrzení zdravotní nezávadnosti se mléko uvolní pro konkrétního příjemce. Před podáním se rozmrazí a ohřeje. Spotřeba mléka se liší podle zdravotního stavu, zralosti a aktuálních potřeb dítěte.
„U nás je to nejčastěji pro JIP nedonošence, pro oddělení fyziologických novorozenců nebo pro oddělení starších dětí, takže distribuujeme mléko v rámci fakultní nemocnice,“ popsala Jandová z Hradce Králové. Do jiných zdravotnických zařízení dodávají pouze přebytečné mléko.
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Jandová rovněž poznamenala, že konkrétně u nich se počet externích dárkyň se od roku 2023, kdy banka začala zajišťovat svoz mléka z oblasti do 50 kilometrů, zvýšil. Ženy dostávají sterilizované lahve, instrukce k odstříkávání a mohou si bezplatně zapůjčit elektrickou odsávačku. To však stále neznamená, že by mléka byl přebytek. A zřejmě bude hůř.
V srpnu roku 2027 totiž začne platit evropské nařízení, které zařazuje lidské mléko mezi látky lidského původu srovnatelné s tkáněmi nebo krví. Podle České neonatologické společnosti budou muset dosavadní provozy splnit přísnější požadavky na kvalitu a bezpečnost. Bez finanční podpory státu hrozí zánik některých regionálních pracovišť, tím pádem i větší nedostatek mléka.
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„Každá kapka mateřského mléka se počítá. I v případech, kdy z jakýchkoliv důvodů nelze kojit plně nebo dlouhodobě, má i částečné kojení pro mikrobiom a obranyschopnost miminka obrovský význam. Naším cílem je maminkám poskytnout maximální odbornou i lidskou podporu, aby se cítily jisté a bez stresu,“ uzavřel Boženský z Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.