Zájem o aplikace Tečka a čTečka skokově vzrostl o statisíce lidí

Před měsícem mělo Tečku ve svém telefonu 3,5 milionu a čTečku 815 tisíc lidí. Nových uživatelů však stále přibývá. V porovnání s minulým týdnem si validační aplikace stáhlo dvojnásobné množství lidí. V pondělí to uvedla Česká televize

Platnost certifikátů se od 1. listopadu posuzuje podle nových časových intervalů. PCR test je nyní platný pouze 72 hodin a antigenní test 24 hod.

Kvůli zrychlující epidemii koronaviru se však chystá další zpřísnění. Nová opatření se dotknou například hromadných akcí nad tisíc. Od 22. listopadu se jich lidé budou moct zúčastnit jen s PCR testem, očkováním nebo potvrzením o prodělání nemoci.

Venkovních akcí, jako jsou poutě, bály či jarmarky, se od stejného data nebude moci účastnit více než tisíc lidí, toto omezení se ale nebude týkat kultury ani sportu. Nyní je povolená účast dva tisíce lidí.

Bezinfekčnost budou muset prokazovat také lyžaři při nákupu skipasu. V nemocnicích je s covidem 2489 pacientů, nejvíc za poslední půlrok.

V případě dalšího zhoršení epidemie připadají v úvahu zpřísnění režimových opatření, ne lockdown, zopakoval ministr. Možností je například to, že by se při prokazování bezinfekčnosti uznávalo jen potvrzení o prodělání nemoci nebo očkování. Prokazovat se negativním testem by v takovém případě nebylo možné.



Tečka a čTečka jsou aplikace sloužící k prokazování bezinfekčnosti. Tečka obsahuje QR kód z certifikátu a je dostupná pro zařízení s operačními systémy iOS 12 a vyšší a Android 6 a vyšší.

ČTečka následně kód přečte a prokáže platné očkování nebo negativní test na covid-19. Aplikace dokáže přečíst QR kód nejen z Tečky, ale i z papírového certifikátu nebo certifikátu staženého v mobilním telefonu.