Vzorovou vyhláškou proti technoparty. Vnitro pomůže obcím vyštípat technaře

Spory o technoparty opět rozjela kontroverzní akce tohoto typu z minulého víkendu, která se konala na Benešovsku u Hlaváčkovy Lhoty. Původně si technaři pro svou párty zvolili louku u Blažimi, kde se festival konal minulý rok.

Tato obec si však z toho vzala ponaučení a letos se legislativně dobře vybavila, takže problematické hudební posluchače vykázala. Technaři se tak přesunuli o kousek dál, tam, kde je nečekali.

Největší problémy u kultury tohoto typu, jsou podle ministerstva s ochranou veřejného pořádku, ale také s bezpečností lidí a hygienou. Podle resortu jde zejména o akce hudební a taneční, pořádané obvykle soukromými osobami. Účastní se jich velké množství lidí – řádově stovky až tisíce, a to na pozemcích, které k tomuto účelu nejsou primárně určeny. Zpravidla nejsou zajištěny ani základní hygienické a bezpečnostní podmínky. V důsledku toho vznikají různá rizika.

Podle ministerstva vnitra úprava zákona není zapotřebí. Český právní řád prý disponuje dostatečnými nástroji, kterými mohou orgány státní správy a samosprávy průběh takové akce efektivně regulovat.

Hlavní nedostatek stávající legislativy není podle ministerstva ve znění zákona, ale v jeho vymahatelnosti. Většina vyhlášek a případných trestů míří na pořadatele akce, který je u technoparty často neznámý.

To a další specifika, se ukázalo jako těžký oříšek pro starosty. Neví jak sestavit vyhlášku, která by umožnila akce zakázat. A nový vzor obecně závazné vyhlášky, o kterém informoval jako první Blesk.cz, na to právě reaguje. Například tím, že stanovením hygienických a bezpečnostních pravidel pro pořádání veřejných akcí zamezuje už dopředu živelným akcím typu technoparty.