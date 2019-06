Školáci dostanou pilky i 3D tiskárny. Narychlo se připravuje nový předmět

Přes padesát škol by mělo už po letních prázdninách začít zkoušet novinku. Jejich žákům v rozvrhu přibude předmět technika. „Chceme to spustit od podzimu. Do pilotního programu bude zařazeno až šedesát škol, které k tomu mají potřebné zázemí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.