„Padlo shodné odborné i politické rozhodnutí, že ČR na základě podrobného stanoviska EK v rámci notifikačního procesu upraví návrh nařízení vlády o seznamech psychomodulačních látek, z kterého vyškrtne původně navrhované položky konopí a extrakt z konopí do jednoho procenta obsahu THC,“ potvrdil iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Komise ve svém stanovisku návrh zkritizovala kvůli jeho rozporům s právem EU a mezinárodními úmluvami o kontrole drog. „Dvakrát jsme dopisem upozorňovali premiéra Petra Fialu, že návrh není v souladu s předpisy EU. Nynější stanovisko Evropské komise náš názor potvrzuje,“ uvedl František Švejda z Českého konopného klastru, který sdružuje většinu konopného sektoru v ČR.

Velmi si oddychli především drobnější výrobci konopných produktů. Těch se totiž měla týkat povinnost získat k nakládání s psychomodulačními látkami povolení, kdy jen za úhradu správního poplatku měli platit 200 tisíc korun každý rok.

„Malé firmy nebudou schopny zaplatit licenční poplatky. To povede k monopolizaci trhu velkými společnostmi, zatímco malí podnikatelé budou nuceni ukončit svou činnost,“ varoval letos v únoru výrobce konopné kosmetiky a konopný aktivista Jiří Stabla.

Zbytečná snaha

Rozhodnutí Evropské komise překvapivě přivítala i Národní protidrogová centrála. „My jsme na to upozorňovali od začátku, že to nebude právně možné, že se dostáváme mimo rámec našich mezinárodních závazků. Odmítnutí ze strany Evropské komise mě nepřekvapuje a myslím si, že stát vynaložil zbytečně mnoho námahy k něčemu, co bylo od počátku odsouzeno k neúspěchu,“ řekl iDNES.cz šéf centrály Jakub Frydrych.

Poukázal na to, že CBD (jak se technickému konopí říká) není návyková látka a nemá účinky marihuany, jak by si laik kvůli slovu „konopí“ mohl myslet. Ve skutečnosti je obsah THC známého z marihuany v technickém konopí jen do jednoho procenta. Vypěstovat konopí zcela bez THC prakticky nelze, proto je zde stanovena hranice.

Reálně ale většina výrobků z CBD obsahuje THC ještě mnohem méně než uvedené jedno procento. „CBD není psychoaktivní, má analgetické účinky a obecně se mu přisuzují pozitivní vlastnosti,“ zmínil Frydrych. O přínosech technického konopí v medicíně jsou přesvědčeni také adiktologové.

„Má celou řadu terapeutických účinků, ať už je to potlačení bolesti, relaxace, zklidnění, uvolnění svalů. Míra rizikovosti CBD je opravdu nízká. Ale účinky CBD třeba na bolest jsou někdy přeceňovány,“ vysvětluje adiktolog Adam Kulhánek.

Kratom se zreguluje

Negativní stanovisko Evropské komise ohledně technického konopí se však netýká kratomu, směsi původem z listů rostliny Mitragyna speciosa. Kratom chtěl stát na seznam psychomodulačních látek zařadit také, proti čemuž Evropská unie nemá výhrady. Je tak pravděpodobné, že ještě letos se na seznam kratom dostane. Jde o stimulant oblíbený mezi studenty nebo sportovci. Zpočátku se užívá „na náladu a soustředění“, ale plíživě na něm vzniká závislost.

„Loni jsme dovezli do Česka 400 tun kratomu. Jsme jeho největším evropským dovozcem. Už čtvrtým rokem je kratom v šedé zóně. Právě kvůli tomu, že není nijak regulován, jsme si tady vybudovali poměrně široké podhoubí jeho spotřeby,“ zmínil Jakub Frydrych.

Podle loňského průzkumu agentury ResSOLUTION Group na reprezentativním vzorku pěti set respondentů užívají kratom tři procenta Čechů. Policie uvádí, že loni na předávkování kratomem zemřeli v Česku dva lidé.