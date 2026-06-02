Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Velká pocta. Tchajwanský prezident udělil Vystrčilovi Řád příznivých oblaků

Autor: ,
  12:37
Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši Vystrčilovi vysoké vyznamenání – Řád příznivých oblaků. Podle tchajwanské tiskové agentury CNA ocenil Vystrčilovu dlouhodobou podporu ostrovní země a obrany demokracie, jeho přínos pro vztahy mezi Tchaj-wanem a Českem.
Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši...

Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši Vystrčilovi vysoké vyznamenání – Řád příznivých oblaků. (2. června 2026) | foto: Laj Čching-te/X

Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš, předseda sněmovny Tomio Okamura senátu Miloš Vystrčil a...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)
12 fotografií

Český politik má v úterý na programu také jednání s ministry zahraničí a zdravotnictví a sociálních věcí či zahájení veletrhu Innovex. V pořadí druhou Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu kritizovala komunistická Čína, která demokraticky řízený ostrov považuje za svou vzbouřeneckou provincii, i česká vláda, která předsedovi Senátu odmítla na cestu poskytnout vládní letadlo.

„Je mi ctí, že mohu udělit předsedovi Senátu ČR Miloši Vystrčilovi Řád příznivých oblaků se zvláštní velkou stuhou. Hluboce si vážíme jeho neochvějné podpory Tchaj-wanu a odvážné obrany demokracie. Společně budeme nadále prohlubovat naše partnerství vycházející ze sdílených hodnot,“ napsal na X Laj Čching-te, známý také jako William Laj.

Vystrčil z Tchaj-wanu vzkazuje Číně: My si rozhodneme, s kým se budeme přátelit

Řád příznivých oblaků je podle tchajwanské agentury CNA jedno z nejvyšších tchajwanských vyznamenání pro cizince. V roce 2020 ho in memoriam obdržel také Vystrčilův předchůdce v čele horní komory českého parlamentu Jaroslav Kubera, který nečekaně zemřel nedlouho před plánovanou návštěvou Tchaj-wanu. Tu pak uskutečnil Vystrčil, který také při slavnostním ceremoniálu převzal vyznamenání pro Kuberu.

Vystrčil v úterý ve svém děkovném projevu uvedl, že je hluboce poctěn a že ocenění vnímá jako uznání českého Senátu jako celku. Dodal, že poté, co byl v roce 2024 drtivou většinou znovu zvolen předsedou horní komory, mu jeho kolegové doporučili, aby Tchaj-wan znovu navštívil.

Tchaj-wan vyzdvihl prohloubení spolupráce

Laj při příležitosti udělení řádu mimo jiné uvedl, že Tchaj-wan a Česko v posledních letech prohlubují své partnerství, a to nejen v oblasti ochrany sdílených demokratických hodnot, ale také prostřednictvím spolupráce v oblastech obchodu, technologií, kultury a vzdělávání. Připomněl také, že tchajwanské aerolinky China Airlines zahájily v roce 2023 přímé lety mezi Tchaj-pejí a Prahou. Další letecký dopravce Starlux Airlines by měl v srpnu zahájit další přímé spojení na této trase, což podle Laje dále posílí mezilidské a obchodní výměny.

Linkou a s menší delegací. Známe detaily i cenu Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan

V odvětví polovodičů obě strany založily společné výzkumné a vývojové centrum a rozšířily úsilí o rozvoj talentů, řekl Laj a dodal, že české ambice stát se „supertovárnou“ na umělou inteligenci v Evropské unii přilákaly aktivní účast tchajwanských společností.

Tchajwanský prezident uvedl, že vzhledem k tomu, že se autoritářství, které v minulosti zažily Tchaj-wan i Česko, globálně nadále rozšiřuje, musí demokratické země bránit své společné hodnoty.

Také Vystrčil poznamenal, že v době, kdy jsou v mezinárodním řádu pod tlakem právní stát a svoboda, musí země posílit svou odolnost a společně pracovat na obraně demokracie a svobody.

Cesta poškodí vztahy s Čínou, vadí Babišovi

V pondělí, na úvod své čtyřdenní návštěvy Tchaj-wanu, český politik prohlásil, že Čína nemůže Česku říkat, s kým se má přátelit. Reagoval tak na nedělní prohlášení čínského velvyslanectví v Praze, které ho obvinilo z vměšování do vnitřních záležitostí Číny a narušení její státní svrchovanosti. Peking reaguje s velkou nevolí na návštěvy oficiálních představitelů cizích zemí na Tchaj-wanu.

Předseda Senátu Vystrčil dorazil na Tchaj-wan. Setká se s tamní viceprezidentkou

Vystrčilovu cestu kritizoval také český premiér Andrej Babiš. Podle něj poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou. Předseda Senátu v noci na pondělí přiletěl na Tchaj-wan přímou komerční linkou, protože český kabinet mu odmítl poskytnout vládní letoun.

Vystrčil v pondělí v Tchaj-peji prohlásil, že Čeko se řídí vlastní politikou jedné Číny, nikoli čínským principem jedné Číny. Na výměnách názorů mezi českým Senátem a tchajwanským zákonodárným sborem podle něj není nic špatného, protože parlamentní diplomacie je důležitou součástí zahraniční české politiky.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Policie odložila prověřování Macinkových zpráv Pavlovi, rozhodnutí je pravomocné

Tisková konference Ministerstva zahraničí a Fotbalové asociace ČR k informacím...

Rozhodnutí policie o odložení prověřování zpráv ministra Petra Macinky (Motoristé) prezidentovu poradci Petru Kolářovi je pravomocné, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu...

2. června 2026  13:18,  aktualizováno  13:30

Jdu z Edenu a slyším svoji píseň. Ewa Farna se na Václaváku přidala k mladé zpěvačce

Ewa Farna si na Václaváku zazpívala s amatérskou umělkyní

Být ve správný čas na správném místě. Tak by se dal popsat jedinečný zážitek, který se naskytl mladé zpěvačce vystupují pod jménem Natalli. V momentě, kdy s kytarou na pražském Václavském náměstí...

2. června 2026  13:23

Ukrajinský teror vytvořil nový model války, toto je odveta, říká Kreml o útoku na Kyjev

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026)

Kreml označil poslední ukrajinské údery za teroristické činy, vytvářejí podle něj nový model války. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov se tak vyjádřil po ruských útocích z noci na úterý, které...

2. června 2026  13:02,  aktualizováno  13:21

Nelegální kebab zničily pokuty. Likvidační, říká majitel a chce soud, sousedé se bojí

Premium
Nelegální provozovna rychlého občerstvení s kebabem v Chomutovské ulici v...

Z terasy zmizely stolky i židličky, dveře jsou zamčené a velká okna zakrývá papír. Nelegální provozovna rychlého občerstvení v přízemí mosteckého bytového domu, která fungovala v prostorách...

2. června 2026  13:18

Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun bude mít širokou podporu

Přímý přenos
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě do tří let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat či vícerčat. Zvýšení...

2. června 2026,  aktualizováno  13:15

Národní divadlo ruší plánovanou oslavu Ivy Janžurové

Herečka Iva Janžurová a ředitel Národního divadla Jan Burian (19. května 2026)

Národní divadlo oznámilo, že ruší akci naplánovanou na sobotu 13. června. V ten den měla Iva Janžurová oslavit své nedávné pětaosmdesáté narozeniny na jevišti Stavovského divadla. „Paní Iva se nyní...

2. června 2026  12:45

Americké farmáře dusí cla na kombajny a traktory. Trump proto musel ustoupit

Prezident Donald Trump na setkání s farmáři v Bílém domě 27. března 2026

Rostoucí náklady amerických farmářů a následné zdražování potravin přivedly prezidenta Donalda Trumpa k dalšímu ústupku v jeho obchodní politice. Rozhodl, že sníží cla na zemědělskou techniku, jako...

2. června 2026  12:44

V novém Toy Story ukážeme hrůzu dneška: děti přilepené u displeje, hlásí Tom Hanks

Tom Hanks na akci k filmu Toy Story 5: Příběh hraček v Londýně (28. května 2026)

Oscarový herec Tom Hanks v souvislosti s blížící se premiérou nového filmu ze série Toy Story prohlásil, že snímek poukazuje na dnešní závislost dětí na obrazovkách. To je dle jeho názoru problém,...

2. června 2026  12:38

Velká pocta. Tchajwanský prezident udělil Vystrčilovi Řád příznivých oblaků

Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši...

Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši Vystrčilovi vysoké vyznamenání – Řád příznivých oblaků. Podle tchajwanské tiskové agentury CNA ocenil Vystrčilovu...

2. června 2026  12:37

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a stovky zraněných

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)

Ukrajina se svými útoky na Starobilsk a Heničesk zřejmě rozhodla dodat konfliktu s Ruskem nový rozměr, řekl v pondělí dle serveru RBK ruský prezident Vladimir Putin na jednání k nedávnému...

2. června 2026  6:59,  aktualizováno  12:25

Koně Převalského z pražské zoo jsou už v kazašské stepi, stráví tam zhruba rok

Pražská zoologická zahrada vypustila čtyři hřebce koně Převalského do...

Čtyři hřebce koně Převalského z pražské zoologické zahrady v pondělí večer vypustili do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepi v Kazachstánu. Stráví tam zhruba rok, aby si zvykli na stepní podmínky. Ke...

2. června 2026  12:23

Krása, která je vidět jen z nebe. Na poli na Hodonínsku vznikla srdce z vlčích máků

Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026)

Při pohledu ze země zde nic zvláštního k vidění není, z nebe však pohled na pole u Šardic na Hodonínsku zahřeje u srdce. Soukromý zemědělec zde totiž z rudých vlčích máků minulý týden vysekal dvě...

2. června 2026  12:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.