Já vám řeknu, jakou vláda dělá politiku: hloupou, řekl Vystrčil k sudetskému sjezdu

Autor:
  17:59
Česko by podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) mělo dělat dobrou zahraniční politiku, nikoliv hloupou, kterou vládní koalice uplatnila například vůči Německu kvůli sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Vystrčil to ve čtvrtek řekl novinářům při představení nadcházející cesty na Tchaj-wan.
Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do festivalu Meeting Brno, kde se bude konat sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. (19. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Návštěvu ostrovního státu k nelibosti pevninské Číny uskuteční druhý nejvyšší ústavní činitel s podnikateli a zástupci univerzit a kultury navzdory tomu, že mu kabinet odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnutí zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou, ne hodnotovou politiku.

Podle Vystrčila není jasné, do které z těchto kategorií patřila výzva ke zrušení sjezdu na českém území, kterou vláda prosadila hlasy svých poslanců ve Sněmovně.

„Já vám řeknu, jakou (vláda) dělala politiku. Hloupou,“ uvedl předseda Senátu. Poukázal na to, že sousední Německo je největším obchodním partnerem Česka a obě země by se měly snažit spolu dobře vycházet, navzájem si porozumět a společně budovat silnou Evropu.

Mise na Tchaj-wan je podle předsedy Senátu výrazem pragmatické politiky, která je zároveň hodnotová s ohledem na potřebu budovat rovnocenné vztahy s dalšími svobodnými a demokratickými zeměmi a budovat společenství, které je schopno se bránit autoritářským režimům. „Myslím, že bychom měli dělat dobrou politiku a hledat shodu. Ne že jeden druhého bude pomlouvat, když někam jede,“ podotkl.

Vystrčila budou při misi doprovázet tři desítky podnikatelů a zástupců univerzit a kultury, kteří na přípravě cesty pracovali měsíce. „Mají dopředu domluvené schůzky, projekty, podpisy memorand a mají představu další spolupráce,“ uvedl šéf Senátu jako příklad správné ekonomické diplomacie.

Vystrčil se od 1. do 4. června kromě setkání s předsedou tchajwanského parlamentu, který ho do země pozval, také sejde s prezidentem Williamem Lajem, viceprezidentkou Hsiao Bi-khim, se zástupci všech parlamentních stran a s ministry průmyslu, národního rozvoje či zdravotnictví.

Z hlediska navazování kontaktů a rozšiřování vzájemné spolupráce byla podle Vystrčila cesta perfektně připravena i přičiněním Svazu průmyslu a dopravy a Česko-tchajwanské obchodní komory.

„Otevřeme český pavilon na předním mezinárodním startupovém veletrhu Innovex,“ uvedl. Účastníci mise budou přítomni také na konferenci o Václavu Havlovi při příležitosti nedožitých 90. narozenin někdejšího disidenta a prvního českého prezidenta.

Vystrčil s delegací místo vládního speciálu poletí na Tchaj-wan komerční linkou. Při první cestě do ostrovní země před šesti lety cestoval předseda Senátu i s podnikateli speciálem tchajwanských aerolinií, protože tehdejší stroje české vládní letky by potřebovaly mezipřistání, což by cestu v době pandemie koronaviru značně zkomplikovalo.

Podle Vystrčila mise vedla k několikasetprocentnímu nárůstu vzájemného obchodu na vysoké technologické úrovni. „Je to úplně něco jiného než například dovoz triček z Čínské lidové republiky,“ řekl. Cesta vedla také k významným investicím tchajwanských firem v Česku, které přinesly na 25 tisíc pracovních míst.

Proti senátním aktivitám ve prospěch Tchaj-wanu se opakovaně stavěl režim pevninské Číny, který považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.

Vystrčil se ohradil proti Babišovu tvrzení, že by kvůli jeho cestě na Tchaj-wan musely české firmy vyklidit čínský trh. Například automobilka Škoda ztrácela odbyt v Číně ještě roky před první misí a jiné firmy přicházely v Číně o technologie bez toho, aby je někdo požádal o licenci, míní. „Musíme dělat obchody jako rovný s rovným,“ dodal Vystrčil s tím, že Česko nesmí být ani vůči Číně v pozici lokaje.

