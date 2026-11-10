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Za prezidentem i na velryby. Benda, Hřib či Jurečka budou 17. listopadu na Tchaj-wanu

Jiří Vachtl
  17:36
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Marek Benda, Zdeněk Hřib a Marian Jurečka | foto: koláž iDNES David Votruba

Devítka opozičních poslanců vyrazí na přelomu týdne na návštěvu Tchaj-wanu. Delegaci povede šéf poslanců ODS a předseda Skupiny přátel Tchaj-wanu Marek Benda. Zúčastnit by se jí měl také šéf Pirátů Zdeněk Hřib či bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ze zástupců vládní koalice nemá jet nikdo. Vyplývá to z interních dokumentů, které má redakce iDNES.cz k dispozici.

Do Tchaj-peje by skupina poslanců měla dorazit v neděli pravidelnou komerční linkou společnosti Stairlux Airlines. První den mají poslanci na programu rekreaci – čeká je výlet lodí k ostrovu Kuej-šan (přezdívaný Želví ostrov) a pozorování velryb.

Druhý den už začnou politická jednání. Skupina vedená Markem Bendou se má dopoledne setkat se zástupci ministerstva zdravotnictví. Odpoledne pak poslanci zamíří na audienci k prezidentovi Tchaj-wanu Wiliamu Lajovi.

Seznam opozičních poslanců mířících na Tchaj-wan, který má iDNES.cz k dispozici.

V úterý 17. listopadu české zákonodárce čeká pracovní oběd s předsedou parlamentu Han Kuo-yuem či jednání se zástupci ministerstva obrany. Politický program v dalších dnech zahrnuje i oběd s ministrem zahraničí Linem a jednání s dalšími zástupci parlamentních stran.

Během šestidenního pobytu čeká poslance také návštěva vývojového centra dronů, přednáška na místní univerzitě, ale i exkurze na mrakodrap Tchaj-pej 101 či degustace místních čajů. Zpět do Prahy má delegace odletět v pátek 20. listopadu.

Zástupce z každé opoziční strany

Kromě Bendy, Jurečky a Hřiba se má cesty podle informací iDNES.cz zúčastnit také poslanec Michal Kučera (TOP 09), Jan Bureš (ODS), Lucie Bartošová (ODS), Ester Weimerová (STAN), Anežka Nedomová (STAN) a Lenka Martínková Španihelová (Piráti).

Redakce iDNES.cz oslovila všechny poslance s dotazem k chystané cestě. Do vydání textu ale nereagovali. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura iDNES.cz sdělil, že se nejedná o oficiální cestu, kterou by hradila dolní komora.

„Žádnou žádost o zahraniční cestu jsem neobdržel, proto to nemohlo být ani projednáno na organizačním výboru, a logicky to tím pádem neplatí Sněmovna a není to oficiální cesta,“ řekl Okamura.

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Naposledy navštívil Tchaj-wan na přelomu května a června předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Poté, co mu kabinet odmítl poskytnout vládní letoun, odletěl na návštěvu taktéž soukromou linkou. Prezident Tchaj-wanu mu tehdy za prohlubování česko-tchajwanských vztahů udělil Řád příznivých oblaků.

Cestu tehdy kritizovali zástupci koalice. Podle Okamury návštěva zastavila chystané zavedení letecké linky mezi Šanghají a Prahou, která měla být zprovozněna už od letošního léta.

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