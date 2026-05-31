Ve Vystrčilově delegaci čítající pět desítek členů jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnutí zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou, ne hodnotovou politiku.
„Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku,“ řekl novinářům na pražském Letišti Václava Havla Vystrčil. V současné geopolitické situaci je podle něho důležité, aby demokratické země spolupracovaly, a napomoci tomu, aby navazovaly vztahy na univerzitní a podnikatelé úrovni. Zároveň podotkl, že zahraniční cesty politiků by měly Česku přinášet užitek a autoritu. „A to si myslím, že je cesta na Tchaj-wan,“ dodal.
|
Linkou a s menší delegací. Známe detaily i cenu Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan
V delegaci jsou podle předsedy Senátu dvě desítky podnikatelů, další jsou již na místě. Řada z nich už na Tchaj-wanu podle něho kontakty má. „Chtějí je buď upevnit, nebo případně ty kontakty prodloužit,“ řekl Vystrčil.
Tchaj-wan vytvořil za několik posledních let v Česku svým investicemi podle něho více než 24 tisíc pracovních míst, v obchodní výměně převládají technologicky vyspělé výrobky. „Umožňují nám potom následně dělat obchod s vysokou přidanou hodnotou, což například o obchodu s Čínskou lidovou republikou se úplně říci nedá,“ uvedl Vystrčil.
|
Já vám řeknu, jakou vláda dělá politiku: hloupou, řekl Vystrčil k sudetskému sjezdu
Soudí, že by nemělo být problematické udržovat obchodní a politické vztahy s Tchaj-wanem i s Čínskou lidovou republikou. „Někdo se o to snaží s Tchaj-wanem, někdo se o to snaží s Čínskou lidovou republikou,“ podotkl Vystrčil.
Senátním aktivitám ve prospěch Tchaj-wanu se režim pevninské Číny opakovaně stavěl, považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii. „Já říkám, že naše vztahy s Tchaj-wanem jsou takové, že nám přináší velmi dobré výsledky,“ řekl předseda horní komory. Čína se podle něho chová jako pevnost, která si vybírá, jakým způsobem bude s dalšími zeměmi obchodovat. „Často to dopadá tak, že potom přicházíte o své technologie,“ řekl Vystrčil.
|
Spolupráce s Tchaj-wanem může být přínosnější než ta s Čínou, míní prezident
Vystrčil s delegací odlétá na Tchaj-wan přímou komerční linkou. Při první cestě do ostrovní země před šesti lety cestoval předseda Senátu i s podnikateli speciálem tchajwanských aerolinií, protože tehdejší stroje české vládní letky by potřebovaly mezipřistání, což by cestu v době pandemie koronaviru ztížilo.