Taxikáři z ciziny musí umět česky, chce vláda. Zdraží to jízdu, varují provozovatelé

V Praze jezdí přibližně 15 tisíc taxikářů, z nichž je 55 procent Čechů. Druhou nejčastější národností jsou Ukrajinci, těch je 6 tisíc. Uzbeků je 1 153, Nigerijců je například 117.
Že tito řidiči často nezvládají komunikaci v češtině, si stěžují někteří cestující, potvrdil to i loňský test redakce iDNES.cz. Koalice ANO, SPD a Motoristů si chce češtinu na nich vynutit zákonem. V reakci na dotaz iDNES.cz se na tom shodli představitelé všech tří stran.
Když dáte povinnost češtiny, tak musíte nastavit mechanismus zkoušek. Vzniká kolem toho docela náročný byrokratický aparát.