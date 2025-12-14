Taxikáři z ciziny musí umět česky, chce vláda. Zdraží to jízdu, varují provozovatelé

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tomáš Lánský
Cizinci, kteří v Česku řídí taxíky, možná budou brzy muset skládat zkoušky z českého jazyka. Vyplývá to z programového prohlášení vlády, která v něm tvrdí, že zavede povinnost znalost češtiny prokázat. Týká se to především alternativních taxislužeb, jako jsou Uber, Bolt a Liftago, které nejsou v postavení dopravce, ale zprostředkovatele taxislužby.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V Praze jezdí přibližně 15 tisíc taxikářů, z nichž je 55 procent Čechů. Druhou nejčastější národností jsou Ukrajinci, těch je 6 tisíc. Uzbeků je 1 153, Nigerijců je například 117.

Že tito řidiči často nezvládají komunikaci v češtině, si stěžují někteří cestující, potvrdil to i loňský test redakce iDNES.cz. Koalice ANO, SPD a Motoristů si chce češtinu na nich vynutit zákonem. V reakci na dotaz iDNES.cz se na tom shodli představitelé všech tří stran.

Když dáte povinnost češtiny, tak musíte nastavit mechanismus zkoušek. Vzniká kolem toho docela náročný byrokratický aparát.

Martin Kupka (ODS)bývalý ministr dopravy

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA jsou dva lidé mrtví, několik zraněných

Na Brownově univerzitě na severovýchodě USA došlo ke střelbě, zasaženo bylo...

V areálu Brownovy univerzity ve státě Rhode Island na severovýchodě USA zasáhla střelba několik lidí. Policie po útočníkovi stále pátrá, studenti dostali pokyn se ukrýt. Starosta města Providence...

14. prosince 2025,  aktualizováno 

Exploze autismu v USA, počet případů stoupl 60x. Rodiče uplácejí, děti na roli cvičí

Premium
Hodan Hassan ve svém domě se svou šestiletou dcerou Geni, která trpí autismem....

Když v roce 1988 Tom Cruise „zdědil“ svého autistického bratra Dustina Hoffmana ve filmu Rain Man, byli v Americe čtyři autisté na deset tisíc lidí. Dnes připadá jeden autista na sto Američanů, a...

14. prosince 2025

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

14. prosince 2025

Lepší poznat pár zemí poctivě než celou Asii letem světem, říká cestovatel

Pavel Kladivo provozuje cestovní kancelář Okolo Asie

Jezdil na kole po Tchaj-wanu tak dlouho, až si řekl, že už zná skoro každý kout ostrova a může po něm provázet turisty. Jak si řekl, tak učinil. A dnes je vozí i jinam do Asie. Podnikatel Pavel...

14. prosince 2025

Lidé si radši pochutnají, už není cílem vypít co nejvíc alkoholu, říká vítěz pivní soutěže

Premium
Sládek pivovaru Fuze Aleš Paik (3. prosince 2025)

Sládek Aleš Paik může svým týmem slavit. V prestižní degustační soutěži Golden Bohemia zvítězil se svým pivem v jedné z nejdůležitějších kategorií – prémiových sudových ležáků. Organizátoři vítězství...

14. prosince 2025

Taxikáři z ciziny musí umět česky, chce vláda. Zdraží to jízdu, varují provozovatelé

Premium
ilustrační snímek

Cizinci, kteří v Česku řídí taxíky, možná budou brzy muset skládat zkoušky z českého jazyka. Vyplývá to z programového prohlášení vlády, která v něm tvrdí, že zavede povinnost znalost češtiny...

14. prosince 2025

Tuniský soud poslal opoziční političku Abír Músíovou na 12 let do vězení

Demonstranti pochodují Tunisem pod heslem „Řetězy musí být zlomeny“. Požadují...

Soud v Tunisku uložil opoziční političce Abír Músíové trest 12 let vězení. O pátečním rozsudku informovala agentura AFP s odvoláním na jejího obhájce. Předsedkyně Svobodné ústavní strany a kandidátka...

13. prosince 2025  22:26

Při útoku Islámského státu na konvoj v Sýrii zahynuli tři Američané, oznámil Pentagon

Do Rančířova na Jihlavsku časně ráno dorazila první část konvoje amerických...

Při sobotním útoku na vojenský konvoj v syrské Palmýře zahynuli dva američtí vojáci a civilní tlumočník spolupracující s americkou armádou. Podle agentury Reuters to uvedlo ministerstvo obrany USA,...

13. prosince 2025  18:06,  aktualizováno  21:30

Dronový útok na sídlo OSN v Súdánu si vyžádal šest obětí

Súdánské polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) oznámily, že převzaly...

Při sobotním vzdušném útoku na sídlo OSN ve městě Kadugli na jihu Súdánu zahynulo šest vojáků mírové mise UNISFA z Bangladéše. Dalších šest bylo zraněno, uvedla agentura AFP. Podle svědků šlo o...

13. prosince 2025  19:45,  aktualizováno  21:09

Zřícení stropu na motokárové dráze v Plzni zranilo dva muže

Ilustrační foto.

Na podzemní motokárové dráze v Plzni došlo v sobotu k nehodě, při níž se zřítila část stropu. Propadl se jí bezdomovec, který spadl z výšky zhruba osmi metrů. Zranil se jednačtyřicetiletý muž, stejně...

13. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:42

Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů. USA zrušily sankce na potaš

Mezinárodní Cenu Václava Havla za lidská práva získal běloruský politický

Běloruský nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki a opoziční politička Maryja Kalesnikavová jsou na svobodě. Uvedl to opoziční server Naša Niva poté, co administrativa autoritářského vůdce země...

13. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  20:17

Operace Zlatý dynamit a drama v Karibiku. Útěk Machadové z úkrytu málem nedopadl

Premium
Šťastně v Norsku. María Machadová se po své život ohrožující anabázi přece jen...

Lilo, byla tma, vlny měly tři metry a nositelka Nobelovy ceny za mír María Machadová se ztratila v Karibiku, po němž prchala z Venezuely, aby si mohla převzít Nobelovu cenu v Norsku. Byla ztracená už...

13. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.