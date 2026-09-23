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Taxikáři budou muset prokazovat znalost češtiny, když si to obec bude přát

Josef Kopecký
  14:55
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Poslanci schválili, že obce budou moci vyhláškou požadovat po řidičích taxislužeb znalost českého jazyka a místopisu v rozsahu potřebném pro výkon práce taxikáře. Každá obec si rozsah znalostí, kterou budou prokazovat taxikáři, bude moci stanovit sam

Pro zákon zvedlo ruku 92 ze 146 přítomných poslanců. Pro hlasovali poslanci vládní koalice a opoziční Piráti. Změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích posoudí Senát.

„Musí mluvit plynule? Musí mluvit lépe než náš předseda vlády? Může mluvit slovensky?“ ptal se se ve Sněmovně při jednání o návrhu, že se budou prověřovat jazykové schopnosti taxikářů, Michal Kučera za TOP 09. „Tato regulace je antitržní,“ řekl Kučera.

Zajímalo ho, zda bude moci taxikář mluvit slovensky v Brně a polsky na severu Moravy u polských hranic.

Zdraží to taxíky obyčejným lidem, řekl lidovec Činčila

„Zdraží to taxíky obyčejným lidem,“ vyjádřil pochybnost nad testováním češtiny u taxikářů místopředseda lidovců Benjamin Činčila.

„Jezdím u nás v Plzni taxíky Bolt a většina řidičů jsou Ukrajinci? Proč jim chcete dát takový náhubek?“ ptal se exministr kultury Martin Baxa z ODS.

Dálniční známky nezdraží. Proč nenávidíte mladé lidi? ptal se Hřib Okamury

Testování jazykových znalostí taxikářů navrhl nejprve šéf Pirátů Zdeněk Hřib, zhruba o měsíc později také Patrik Nacher z ANO. Na začátku září hospodářský výbor podpořil návrh, který vzešel z hnutí ANO.

„Byť je náš návrh propracovanější, jako Piráti dlouhodobě podporujeme přejímání dobrých myšlenek. Pokud tato iniciativa skončí tím, že obce dostanou pravomoc a možnost řešit si problémy s taxislužbou na svém území pomocí obecní vyhlášky, podpořím klidně i návrh pana poslance Nachera,“ glosoval to Hřib.

Se zkoušením taxikářů počítá vládní programové prohlášení

„Zavedeme povinnost pro řidiče taxislužeb prokazovat znalost českého jazyka a sjednotíme požadavky na řidiče taxislužeb a přepravních platforem tak, aby splňovali jasně stanovené profesní a kvalifikační podmínky, zaručující bezpečnou a kvalitní službu pro cestující,“ píše se ve vládním programovém prohlášení.

Poslanci schválená vládní předloha má za cíl umožnit veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. Půjde třeba o dopravní uzavírky, parkoviště nebo dostupnost veřejné dopravy.

Zpřístupněná data budou dostupná prostřednictvím Celostátního dopravního informačního systému, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic. Státní i obecní policie, silniční správní úřady nebo hasiči budou muset ŘSD poskytovat bezodkladně aktuální informace.

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