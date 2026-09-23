Pro zákon zvedlo ruku 92 ze 146 přítomných poslanců. Pro hlasovali poslanci vládní koalice a opoziční Piráti. Změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích posoudí Senát.
„Musí mluvit plynule? Musí mluvit lépe než náš předseda vlády? Může mluvit slovensky?“ ptal se se ve Sněmovně při jednání o návrhu, že se budou prověřovat jazykové schopnosti taxikářů, Michal Kučera za TOP 09. „Tato regulace je antitržní,“ řekl Kučera.
Zajímalo ho, zda bude moci taxikář mluvit slovensky v Brně a polsky na severu Moravy u polských hranic.
Zdraží to taxíky obyčejným lidem, řekl lidovec Činčila
„Zdraží to taxíky obyčejným lidem,“ vyjádřil pochybnost nad testováním češtiny u taxikářů místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
„Jezdím u nás v Plzni taxíky Bolt a většina řidičů jsou Ukrajinci? Proč jim chcete dát takový náhubek?“ ptal se exministr kultury Martin Baxa z ODS.
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Dálniční známky nezdraží. Proč nenávidíte mladé lidi? ptal se Hřib Okamury
Testování jazykových znalostí taxikářů navrhl nejprve šéf Pirátů Zdeněk Hřib, zhruba o měsíc později také Patrik Nacher z ANO. Na začátku září hospodářský výbor podpořil návrh, který vzešel z hnutí ANO.
„Byť je náš návrh propracovanější, jako Piráti dlouhodobě podporujeme přejímání dobrých myšlenek. Pokud tato iniciativa skončí tím, že obce dostanou pravomoc a možnost řešit si problémy s taxislužbou na svém území pomocí obecní vyhlášky, podpořím klidně i návrh pana poslance Nachera,“ glosoval to Hřib.
Se zkoušením taxikářů počítá vládní programové prohlášení
„Zavedeme povinnost pro řidiče taxislužeb prokazovat znalost českého jazyka a sjednotíme požadavky na řidiče taxislužeb a přepravních platforem tak, aby splňovali jasně stanovené profesní a kvalifikační podmínky, zaručující bezpečnou a kvalitní službu pro cestující,“ píše se ve vládním programovém prohlášení.
Poslanci schválená vládní předloha má za cíl umožnit veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. Půjde třeba o dopravní uzavírky, parkoviště nebo dostupnost veřejné dopravy.
Zpřístupněná data budou dostupná prostřednictvím Celostátního dopravního informačního systému, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic. Státní i obecní policie, silniční správní úřady nebo hasiči budou muset ŘSD poskytovat bezodkladně aktuální informace.