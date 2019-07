Žena začala kolabovat v tunelu Blanka. Řidič taxíku jí zachránil život

To, co začalo to jako obyčejná jízda se pro šoféra Jana Hajna proměnilo v závod s časem. Jak však on sám říká, na zážitek, který se mu přihodil během jízdy 27. června letošního roku, do konce svého života rozhodně nezapomene.

Během rutinní služby jel vyzvednout pasažéry do centra Prahy. Když přijel na místo vyzvednutí, čekala na něj tříčlenná rodina. Velká část cesty se vyvíjela normálně do chvíle, kdy starší paní na zadním sedadle začala ztěžka dýchat. Marně se snažila popadnout dech a nepomohlo ani otevření okna. Během krátké chvíle se starší pasažérce ještě víc přitížilo a její zdravotní stav se začal zhoršovat.

„Nikdy nezapomenu na její tvář, kterou jsem zahlédl ve zpětném zrcátku. Podívala se na mě s až nepřirozeně doširoka otevřenýma očima, nemohla se už vůbec nadechnout a já navzdory hučícímu motoru slyšel její ‚poslední‘ vydechnutí,“ popisuje Hajn. V tom okamžiku si uvědomil, že místo původní adresy musí co nejrychleji zamířit do nejbližší nemocnice. Při výjezdu z tunelu totiž starší žena zkolabovala a přestala dýchat.

Cestu do motolské nemocnice popisuje Hajn jako nejdelší čtyři minuty jeho života. „Kdybychom přijeli do nemocnice jen o dvacet vteřin později, možná se už vůbec nemuselo povést moji pasažérku zachránit. Ještě teď, když o tom mluvím, se mi třesou ruce,“ přibližuje Hajn. Ženu záchranáři podle jejího syna resuscitovali desítky minut a podařilo se ji zachránit.

Pohotovou reakci ocenil i Uber. Hajnovi, který se sám stará o syna, dal třídenní dovolenou a dostane zaplacený průměrný denní výdělek.