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Taxikáře čeká test z češtiny a místopisu. Kritici varují před zdražením

Tomáš Lánský
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Navigace. K domluvě někdy slouží ruce i mobily. | foto: Shutterstock

Místo pozdravu jen tiché kývnutí a oči upřené do mobilu. Pro mnohé cestující v Praze běžná realita při jízdě s řidiči alternativních taxislužeb, jako je Uber nebo Bolt. Jen v Praze jezdí 15 tisíc taxikářů, 45 procent z nich jsou cizinci, nejvíce Ukrajinci. Ti mají problém se s cestujícími dorozumět, často v ulicích tápou a spoléhají se jen na navigační aplikace.

Skupina poslanců chce nyní obcím dát pravomoc, aby mohly po taxikářích požadovat zkoušky z českého jazyka a místopisu.

Pozměňovací návrh k novele zákona o silničním provozu, který do Sněmovny přinesli poslanci Patrik Nacher a Robert Králíček (oba ANO) a který již podpořil Hospodářský výbor i část opozice, má ambici vyřešit situaci, jež vznikla uvolněním pravidel v roce 2020. Z práce řidiče taxislužby se tehdy stala profese bez požadavků na odbornou kvalifikaci, k níž de facto stačí jen řidičský průkaz.

Práce pro podobné platformy bývá často ta první, po které cizinec sáhne, je totiž dostupná. S navrhovanými změnami by už ale nemusela být, vytvoří totiž bariéru.

Magda Faltováředitelka Sdružení pro integraci a migraci

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