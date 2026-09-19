Skupina poslanců chce nyní obcím dát pravomoc, aby mohly po taxikářích požadovat zkoušky z českého jazyka a místopisu.
Pozměňovací návrh k novele zákona o silničním provozu, který do Sněmovny přinesli poslanci Patrik Nacher a Robert Králíček (oba ANO) a který již podpořil Hospodářský výbor i část opozice, má ambici vyřešit situaci, jež vznikla uvolněním pravidel v roce 2020. Z práce řidiče taxislužby se tehdy stala profese bez požadavků na odbornou kvalifikaci, k níž de facto stačí jen řidičský průkaz.
Práce pro podobné platformy bývá často ta první, po které cizinec sáhne, je totiž dostupná. S navrhovanými změnami by už ale nemusela být, vytvoří totiž bariéru.