Českem před několika týdny rezonoval příběh tříleté Viktorky, kterou zavraždil její vlastní otec. Odborníci mluví o pochybení úřadů, protože Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) měl informace o tom, že otec má problémy se závislostí. Dříve se také léčil na psychiatrii kvůli agresivitě.
Na problémy s biologickými rodiči upozorňovala úřady také pěstounka, které byla dívka svěřena do péče. „Upozorňovala jsem, že to není v pořádku, že oba dlouhodobě užívali drogy, prošli několika psychiatrickými léčeními. Jenže jakmile biologický otec psychiatrickou léčbu ukončil, domáhal se toho, že chce malou do péče,“ vysvětlovala pěstounka.
Dítě přesto po rozhodnutí OSPOD putovalo zpět k rodičům. Dívka byla třetím dítětem v Česku, které od ledna zemřelo v rukou svých rodičů. Případem se nyní zabývají také další české instituce.
„Téma nebylo mnoho let prioritou, ale dostali jsme se do situace, kdy prioritou být musí. Této oblasti nebyla dána dostatečná pozornost, jelo se v rozjetém vlaku, všichni jsme důvěřovali systému, jako politici jsme neviděli příčiny. Teď je nejvyšší čas zatáhnout za nějakou brzdu. Věřím, že je to prioritou pana premiéra “ uvedla na pondělní tiskové konferenci Malá. Dodala, že poslanci pracují na změny legislativy.
„Aktuálně pracujeme na kriminalizaci neplacení výživného. Ministerstvo práce a sociálních věcí také zřídilo komisi pro nepřirozené úmrtí dětí. Má odhalovat, proč některé případy nebyly odhaleny včas,“ řekla. Dále by podle Malé mělo dojít k reformě systému OSPOD.
Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na situaci oznámilo, že plánuje reformu péče o ohrožené děti. Hlavní novinkou by mělo být přiblížení systémů jednotlivých krajů. Tento krok by státu umožnil lépe sledovat volné kapacity odborníků v jednotlivých krajích.
„To, co plánujeme jako největší reformu v systému sociálně-právní ochrany dětí, je vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Budeme vést diskuse s kraji, jak by měl systém vypadat a fungovat. Jde o částečnou centralizaci systému sociálně-právní ochrany dětí, kde dojde k metodickému sladění postupu, aby systém nevykazoval rozdíly,“ řekla náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí Edita Stejskalová.
Česko dlouhodobě sklízí kritiku zahraničních institucí i domácích odborníků za roztříštěnost péče o ohrožené děti. Ta spadá pod resorty práce, školství, zdravotnictví či spravedlnosti. Jestli nový úřad agendu sjednotí, není jasné. Ministr Aleš Juchelka (ANO) začátkem února ve Sněmovně uvedl, že by nový úřad mohl pod resortem práce začít fungovat do čtyř let.
Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí roste počet rodin, které žijí v chudobě nebo řeší problémy se závislostí. „Cílem je, aby pracovníci v terénu nezůstávali osamoceni, ale měli zázemí,“ doplnila Stejskalová. Resort také plánuje využít prostředky z euro fondů ve výši 130 milionů korun na podporu rodin a ohrožených dětí. Vzniknout by měl také zákon o pěstounech.
Juchelka po svém nástupu pozměnil podobu ministerstva. Dotklo se to hlavně sekce ochrany dětí, z níž musela odejít část expertů na modernizaci péče. Krok kritizovala opozice i prorodinné organizace.
S násilím v rodinách stoupá násilí ve společnosti
Národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra upozorňuje, že právě násilí v rodinách vede k rozšíření násilí i do společnosti.
„Je to úzce spojeno s bezpečností politikou státu. Jestli se nám násilí z rodin přesouvá do školy nebo u rodičů do práce, tak ovlivňuje bezpečnost společnosti,“ vysvětlila. Podle ní je to také jedním z důvodu, proč přibývá závažných trestných činů u dětí.
„Děti často volají násilnými projevy o pomoc. Nejen že násilí obrací proti spolužákům, někdy i proti sobě,“ říká s tím, že podle dat v posledních letech výrazně přibylo sebevražd mezi dětmi, a to i v kategorii 0 až 14 let.
Pomoci by měla nová koordinační skupina a také pracovní skupina pro kraje. Ministerstvo vnitra také hodlá podpořit a posílit nepřetržitý provoz krizových linek a více zapojit pediatry. „Oni si ve svých ordinacích všímají, jak děti vypadají, jakým způsobem komunikují – i s rodiči,“ objasnila koordinátorka.
Zanedbanou situaci neopravíme za pár měsíců
K řešení násilí na dětech by měl přispět také nově zřízený dětský ombudsman, kterým se stal Martin Beneš. „Podnět může podat kdokoli, i dítě samotně, ale i někdo z nevládní neziskové organizace,“ řekl s tím, že jen za duben jeho úřad přijal přibližně 200 podnětů, v březnu jich bylo kolem 160.
Změny podle něj ale budou chtít čas. „Chtěl bych varovat před politicko-ideologickými zkratkami, kterých bychom se mohli dopustit. Musíme to řešit hned, nelze ale očekávat, že něco, co jsme zanedbávali dvacet let, opravíme za čtvrt roku,“ prohlásil.
Zakladatelka centra Locika, které se zaměřuje na prevenci násilí na dětech, Petra Wünschová dodala, že v Česku chybí sdílení informací mezi jednotlivými institucemi, které pracují s dětmi a také institut forenzního pediatra. „Nemuselo dojít k takové eskalaci kauzy,“ míní s tím, že takový odborník by měl být schopný identifikovat problémy i u dětí, které ještě neumí mluvit.
Wünschová souhlasí s Malou v tom, že děti nebyly dlouhodobě prioritou. Upozornila, že ona sama spolupracovala už na třech reformách, které politici nakonec odmítli schválit.
„Usilovně se snažíme o změny, které stále nejsou dostatečné. Tragické kauzy stále plní média, ale skutečné změny nejsou na dohled... V Čechách stále mluvíme o tom, že je potřeba celková reforma péče o ohrožené děti. Více jak sto milionů korun bylo vloženo do analýz. Poslední pokus o reformu spadl pod stůl,“ dodala.