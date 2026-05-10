V Taškentu jsme porazili Rusko i Čínu. Šéf Škody Group o zakázce v Uzbekistánu

Škoda Group podepsala během nedávné cesty premiéra Andreje Babiše (ANO) do Střední Asie dohodu o strategické spolupráci na dodávku a servis deseti moderních elektrických vlaků do Uzbekistánu. Šlo o největší kontrakt celé cesty, vicepremiér Karel Havlíček (ANO) o něm hovoří jako o obchodu dvacetiletí. Souhlasíte?
Musím říct, že jsme velmi spokojeni. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí mise, která přináší nový byznys České republice. Ty státy (kromě Uzbekistánu navštívil premiér ještě Ázerbájdžán a Kazachstán – pozn. red.), které byly pro tuto cestu vybrané, byly vybrané opravdu správně. Jsou to státy, které rostou z hlediska demografického pohledu, z hlediska ekonomického pohledu a z hlediska finančního i geopolitického pohledu.
Asi bych neřekl, že byla ta smlouva špatná. Ten rozdíl byl ve financování a trvalo nám rok až rok a půl, než jsme našli metody financování, které by bylo možné uplatnit v rámci Střední Asie.