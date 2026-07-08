„Teleshopping“ na táboře slavného youtubera. Nadsázka, hájí se pořadatel

„Budeme mít otevřenej shop (obchod, pozn. redakce) Enjoy the Movement, ve kterém si můžete zakoupit tyto krásné věci. Jako je míč za krásnou, úžasnou cenu 550 korun českých,“ říká ke skupině dětí v jídelně táborový vedoucí, jenž svým proslovem ve videu připomíná takřka profesionálního trhovce, licitátora či prodejce z teleshoppingového pořadu.
Pak ukazuje nabízené produkty. Z videa vyplývá, že zboží přinesl na ukázku dětem, jejichž věk většinou nepřesáhl ani deset let.
Záznam pořadatelé zveřejnili před několika dny na oficiálním profilu tábora na sociální síti Facebook. Po dotazech redakce iDNES.cz na video ho ale správce profilu ze sociální sítě smazal.