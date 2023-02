STALO SE DNES: Rusové přišli o kolonu tanků. Pomoc v Sýrii? Asad zavřel dveře

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejméně patnáct tanků a desítky vojáků ztratila ruská armáda při neúspěšném útoku na Vuhledar. Vojenský průšvih na jihu Doněcké oblasti přiznávají i ruští blogeři na Telegramu. Pro Moskvu je o to nepříjemnější, že v tomto úseku fronty nasadila to nejlepší, co má: námořní pěchotu.

Humanitární pomoc v Sýrii po zemětřesení brzdí linie nakreslené dvanáct let trvající občanskou válkou. „Turci mají dnes svých starostí dost. Na území pod kontrolou syrské vlády jsme chtěli pracovat už několikrát, ale vždy jsme byli odmítnuti,“ popisuje podmínky v rozdělené zemi Tomáš Kocian z organizace Člověk v tísni.

Prezidentský kancléř Vratislav Mynář se loni neúspěšně pokusil vrátit šestimilionovou dotaci na dostavbu penzionu, kvůli které je poslední dva roky trestně stíhaný. Uvedl to Deník N. Podle něj si Mynář za vrácení kladl podmínku, že pak ministerstvo financí nebude v případu vystupovat jako poškozená strana.

Bojkot olympijských her v Paříži 2024, pokud by tam startovali ruští a běloruští sportovci, odmítá nejen Český olympijský výbor (ČOV), ale také Národní sportovní agentura (NSA) a ministerstvo zahraničí. Jejich vedoucí představitelé se na tom shodli na dnešní schůzce. O jejích závěrech novináře informoval ministr Jan Lipavský.

Hnutí ANO vyúčtovalo lednovou cestu Andreje Babiše za francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem do nákladů jeho prezidentské kampaně. Babiš ale před odletem tvrdil, že má s Macronem přátelský vztah a odmítl, že jde o předvolební marketingový tah. Na případ upozornil web iRozhlas.cz.