Měli královsky zaplaceno, ať jdou do muslimské země. Co zaznělo k Afgháncům

V posledních dnech se vyostřuje situace v Afghánistánu, kdy radikální islamistické hnutí Tálibán zabírá každým dnem nová území. Program vlády na pomoci tlumočníkům se však nebude týkat všech. Různě se k tomu vyjádřili šéfové parlamentních politických stran.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. Marines from Charlie 1/1 of the 15th MEU (Marine Expeditionary Unit) fill sandbags around their light mortar position on the frontlines of a U.S. Marine Corps base, near a cardboard sign reminding everyone that Taliban forces could be anywhere and everywhere, in southern Afghanistan December 1, 2001. REUTERS/Jim Hollander/File Photo/File Photo | foto: Reuters