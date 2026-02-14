Srdce změní svůj tvar a „zlomí se“. Vzácný syndrom je rizikem na Valentýna

Valentýn je v tomto smyslu rizikovým dnem. Osamělost, rozchod, ale i silný pocit štěstí, to všechno může srdce „vyděsit“ k zastavení úplně stejně jako strach nebo šok.
„Jde o neadekvátní reakci srdečních receptorů na náhlý příliv adrenalinu. Spouštěčem je akumulovaný stres, který může být fyzický i psychický. U psychického se uvádí například úmrtí v rodině, rozvod, nějaké špatné zprávy, ale dokonce i pozitivní stres, jako je výhra v loterii. Tím fyzickým stresorem je třeba stav po operaci,“ popisuje kardiolog Robert Roland z Oddělení intervenční kardiologie Kliniky kardiologie IKEM.
Past na chobotnice
Název nemoci zní exoticky, ale jeho původ je čistě funkční – poprvé ho popsali japonští lékaři. Všimli si, že levá srdeční komora pacientů se pod vlivem extrémního stresu zvláštně vyduje a její hrdlo se zúží. Srdce pak na ultrazvuku vypadá jako keramická nádoba s úzkým hrdlem, kterou japonští rybáři používají k lovu chobotnic. Této pasti se v japonštině říká tako a tsubo.
Nemoc postihuje v drtivé většině ženy po menopauze mezi 50. až 75. rokem. Souvisí totiž s poklesem estrogenu. „V životě jsem nevyšetřoval mužského pacienta,“ připouští Roland.
Prodělala jsem syndrom zlomeného srdce. Synové mi zachránili život
Syndrom však může postihnout i mladší lidi a muže. Nikdo přesně neví proč. U mužů má navíc horší následky. Zatímco u žen je úmrtnost na takotsubo syndrom jen pět procent, u mužů je to dvakrát tolik.
Ženy jsou do menopauzy jištěny estrogenem, který má na srdce a cévy ochranný vliv. U mužů tato ochrana chybí po celý život. Předpokládá se, že mužské srdce může být na náhlý „adrenalinový šok“ citlivější, protože postrádá specifické receptory, které ženám pomáhají stresovou bouři lépe tlumit.
Imitace infarktu
Pokud už syndrom zlomeného srdce někoho postihne, dochází k akutnímu srdečnímu selhání, srdce pumpuje méně okysličené krve do těla, což se projevuje bolestí na hrudi a dušností. Proto nemoc zpočátku vypadá jako infarkt.
„Ona v podstatě infarkt imituje. Pacienti jsou často zpočátku na něj i vyšetřováni. Že jde o takotsubo syndrom, se pozná až při ventrikulografii, kdy se do srdce vstříkne kontrastní látka a lékař pak vidí, že srdce má neobvyklý tvar jakési nádoby,“ vysvětluje kardiolog.
Na rozdíl od klasického infarktu, kde jsou viníkem ucpané tepny, u syndromu zlomeného srdce jsou cévy často průchodné a čisté. Problémem je hormonální bouře.
Vánoce mohou lidem „zlomit“ srdce. Po svátcích přibývá pacientů s infarktem
Léčba probíhá farmakologicky, v menšině případů se musí srdce operovat. Pokud se pacient dostane do rukou lékařů včas, je zotavení poměrně rychlé, pacienti nemívají následky. Pobyt v nemocnici je nejméně týden.
Protože nikdo z nás neví, kdy ho potká nečekaná tragédie nebo extrémní šok, nelze takotsubo syndromu předcházet tak přímočaře jako třeba vysokému cholesterolu, viníku infarktu. V ohrožení je tak prakticky kdokoliv. Kdo už nemoc jednou prodělal, obvykle užívá beta-blokátory. Tyto léky blokují účinek stresových hormonů přímo na srdeční receptory. Srdce pak „neslyší“ volání adrenalinu k panice.
Takotsubo syndrom ale nekončí vždy vyléčením. Z nedávné doby jsou známé dva případy, které neskončily dobře. Jednatřicetiletá Dominika Martynek po prodělaném syndromu zlomeného srdce upadla do vigilního kómatu, stavu, kdy tělo žije, ale vědomí zůstává uzamčené někde hluboko uvnitř. Mladá žena je nyní v domácí péči. Češi na ni ve sbírce Donio vybrali 2,2 milionu korun.
Smutně dopadl i případ sedmačtyřicetileté Markéty Červové, matky modelky a finalistky Miss ČR Vanessy Červové. Žena se v roce 2022 dostala v centru Prahy do konfliktu s rozzlobeným cyklistou. O pár dní později na takotsubo syndrom v nemocnici zemřela.