S Ivanem Roubalem, chladnokrevným vrahem a výborným manipulátorem, přicházel do jejich rajónu věčný stěžovatel. Jeden z těch, kteří nad svými oběťmi ani nemrknou okem, zato donebevolající příkoří vůči sobě vidí i v rýze na vězeňské lžíci. A Roubal se svých práv, nebo toho, co za ně považoval, dokázal domáhat opravdu hlasitě.
|
Vrah Roubal. Jak se z věřícího železničáře stal fanatický zabiják
Ještě když seděl ve vazbě, stěžoval si na to, že mu vězeňská služba neumožňuje účast na večeři Páně. A podotkl, že až ho pustí, hodlá pokračovat v práci pro Boží království. „A pokusím se z České republiky vysoudit takovou odměnu, abych za to vystavěl vysílač pro církevní denominace v České republice,“ řekl tehdy. Do role silně, až fanaticky věřícího, se nestylizoval. Zřejmě se ve svém pokřiveném vnímání světa opravdu považoval za jakéhosi mučedníka, který stojí proti celému světu.
Věčný stěžovatel Roubal
Už jeho soudní proces byl lemován bizarnostmi, třeba když policii a justici nařkl ze spiknutí vůči své osobě, nebo když se jako svědků dovolával kardinála Miloslava Vlka a opata břevnovského kláštera Anastáze Opaska, kteří k jeho případu ovšem neměli co říct.
S velkou vervou řečnil zejména proti tehdejší ministryni spravedlnosti Vlastě Parkanové, na niž si stěžoval přímo prezidentu Václavu Havlovi. „Paní Parkanová je hlavní organizátorkou spiknutí proti mně a podle mého názoru se spolu s dalšími neznámými pachateli dopustila trestného činu zločinného spolčení,“ psal mu, jak uvádí web bývalého kriminalisty Miloslava Jedličky kriminalistika.eu. Roubal se podle něj podepisoval jako „doživotní vězeň Havlova svědomí“ a sepsal stovky stížností, z nichž nejméně jedna doputovala až do Haagu.
|
Roubalova Pohádka. Prokletá usedlost byla svědkem sadismu i vražd
Jednou z nejproslulejších stížností, které Roubal za svého pobytu za mřížemi vyplodil, byla ta na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Vadilo mu, že mu ve vězení nebyly poskytnuty kompresivní samonosné punčochy na křečové žíly.
Oběti Ivana Roubala
(Včetně pravděpodobných)
Jindy zase chtěl zažalovat stát za to, že někomu, jako je on, dal v minulosti prostřednictvím zaměstnání na železnici moc nad životy tisíců lidí. „Představte si, že ČSD nechaly vozit cestující vlaky, na jejichž lokomotivách sedával aneticko-asociální psychopat s disociální poruchou osobnosti,“ uvedl v jednom z dopisů.
Roubal a Kajínek
V říjnu roku 2000, když byl Roubal ve věznici na Mírově, utekl z tohoto zařízení jiný dobře známý český vězeň, Jiří Kajínek. Roubala to inspirovalo k sepsání podnětu k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, aby zahájilo stíhání proti organizované skupině zločinců z vedení věznice Mírov.
|
Vrah Roubal si u soudu dělal legraci
Vyčítal jim, že prý Kajínkovi schválně poskytli celu, ze které se dá uprchnout. Později doplnil i další podrobnosti: jeden z dozorců prý Kajínkovi prodal diamantovou šňůru k přeřezání mříží. U soudu pak historku poněkud pozměnil, mluvil o pile. Když se ho soudce ptal, odkud to ví, řekl mu, že u toho sice nebyl, ale vyprávěli si o tom ostatní vězni. Po dalších otázkách už se jen smál.
Ovšem ani Kajínkově pozornosti nemohla taková persona, jakou představoval Ivan Roubal, uniknout. Roubal se patrně spoluvězňům a návštěvám rád svěřoval se svými fantaskními plány. Podle Kajínka se například chlubil, že vymyslel ponorku bez pohonu, a představoval si, jak v ní bude mít dvě ložnice a dvě manželky.
Porovnejte realitu a film: skutečný vrah Roubal a herec Hynek Čermák v minisérii Případ Roubal
Další jeho vynález měl „z tří metrů čtverečních vydělat 100 milionů korun.“ Novinář Josef Klíma, který s Roubalem dělal rozhovor po jeho uvěznění, se domnívá, že tím odkazoval na svůj vysněný vysílač. Je ale možné, že Roubalovy vize byly mnohem přízemnější: O sto milionů zažaloval totiž televizi poté, co rozhovor s ním uveřejnila.
Propuštění na svobodu se Roubal na rozdíl od Kajínka nedočkal. Zemřel ve věznici v Karviné v roce 2015, patrně vlastní rukou. Věznice tehdy pouze stručně uvedla, že se pořezal.