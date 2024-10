Šéfové tajných služeb mizí před volbami do diplomacie. Očekává se změna vlády

V čele Úřadu pro zahraniční styky a informace přitom stojí Vladimír Posolda teprve druhý rok. Zamířit by mohl do diplomacie.

„Má-li to dávat smysl, musí se výměna v čele ÚZSI odehrát do konce mandátu této vlády. Tedy někdy do dubna. Pak už by se to s termíny pro vyslání velvyslanců stíhalo složitě,“ řekl MF DNES důvěryhodný zdroj z bezpečnostní branže.