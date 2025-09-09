„Čekáme tu od včerejšího večera, přibližně od sedmi hodin,“ říká v úterý ráno Jan, který si pro kniho Tajemství všech tajemství dojel z Plzně. Je ve skupince lidí na začátku fronty před Staroměstskou radnicí. Knihy od autora četl dvě, tato bude třetí. Na dotazy, zda na místě on a další lidé spali, odpovídá, že rozhodně ne.
„Nespali jsme, to nebylo možný. Staroměstské náměstí je hlučné, lidé se vrací z hospod a barů, takže se rozhodně spát nedalo. Spíš jsme tady jen tak seděli a poctivě čekali,“ dodává.
|
Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy
„Dokonce jsme měli v noci i kriminální zápletku. Byl tady takový pán, vypadal, že je mrtvý. Tak jsme zavolali policii. Pán se za hodinu vrátil na stejné místo a ještě si prozpěvoval,“ vypráví žena z hloučku, která následně litovala, že si na čekání vzala tříčtvrteční kalhoty. Nad ránem totiž byla zima.
Jan i další fanoušci Dana Browna se na čekání vybavili spacáky, lehátky a polštáři. Nedočkavci přitom zaujali veřejnost. „Lidé se chodili ptát, co tu děláme. Pak jsme litovali, že nemáme nějaký transparent.“
Kvůli knize si Jan i bral volno v práci. „Oznámil jsem to jako volno na čekání před Staroměstskou radnicí kvůli Danu Brownovi, a to mi krásně prošlo,“ říká.
Pro svůj výtisk nové knihy dorazil i Václav z Prahy. Sám o sobě říká, že je velkým fanouškem autora „Mám ho hodně ráda a je vtipné, že většinu jeho knih jsem přečetl právě tady na Staroměstské radnici, kde jsem pracoval během covidu,“ říká.
|
Dan Brown je nadšen obálkou svého pražského románu. Zobrazuje Karlův most
Kvůli pandemii totiž došlo k výraznému úbytku návštěvníků věže. „Takže jsem si užíval výhled na magickou Prahu a četl u toho knihy Dana Browna, takže hlavně proto jsem dnes přišel. To spojení je neskutečný,“ říká.
Z Chomutova zase dorazila paní Jana s partnerem. Čekání si zkracovali odpočinkem ve skládacích křesílkách. „Mě se na nic neptejte, já nic nečetl,“ říká její partner. „Pracujeme na šichty, tak nám to dobře vyšlo,“ pochvalovala si Jana, která v řadě stála už od tří od rána.
Snahy o předbíhání
Krátce před sedmou hodinou ráno přivítal čekající redaktor a konzultant autora pro pražské reálie Petr Onufer, který je blízkým spolupracovníkem Dana Browna. Podle něj bylo jen otázkou času, než spisovatel knihu odehrávající se v Praze napíše. „Nápad přišel už před deseti lety. S Danem jsme řešili spoustu detailů. Pokud bude v knize něco špatně, jde to za námi, ne za ním,“ vysvětlil.
Překladatelka Michala Marková prozradila, že se kniha odehrává i na místech, kde by to čtenář nečekal. „Nesměli jsme to nikde říkat, ale teď už snad můžu. Velká část knihy se odehrává v Nuslích na Folimance,“ přiznala překladatelka. Marková dodává, že práce na knize byla velmi specifická.
„Měli jsme při překládání omezený přístup k internetu, žádné telefony a všechnu práci jsme ukládali do trezoru,“ říká.
|
Přísně bez internetu. Překladatelé Dana Browna popisují práci na „pražské“ knize
V sedm hodin se otevřely dveře speciálního knihkupectví a první fanoušci si mohli koupit svou knihu. „Pocity jsou takový, že jsem fakt unavený a jdu spát, užiju si to zítra,“ líčil Jan své první pocity s tmavě modrou knihou v ruce.
Mezi prvními zájemci v knihkupectví byli i tací, kteří ale nestrávili hodiny ve frontě. „Já jsem s vámi mluvila, mě pustil tady pán,“ tvrdila žena, na kterou si stěžovali ostatní lidé ve frontě. Zaměstnanci radnice ji odvedli ven. U vstupu tvrdila, že je z médií.
„Tak to paní zkusila. My se tady ale všichni vzájemně hlídáme,“ reagovala Karolína, která ve frontě stála od pěti od rána. Doufala, že na ni vystačí podepsaný výtisk.
Klíčový vliv na turismus
S novou knihou se také očekává, že do Prahy dorazí fanoušci autora z celého světa, kteří se budou chtít podívat na místa, do kterých autor děj zasadil.
„Ze zahraničních zkušeností víme, že díla Dana Browna dokázala příznivě ovlivnit kulturní turismus. V Paříži například po vydání Šifry mistra Leonarda vzrostla návštěvnost Louvru o několik procent, stejně tak tomu bylo u Rosslyn Chapel ve Skotsku. Podobný trend očekáváme i v Praze,“ uvedla místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism (PCT) Jana Adamcová.
PCT tak plánuje připravit právě pro tyto cestovatele speciální prohlídky Prahou. „Účastníky zavede do mysteriózních zákoutí Prahy spojených s mystikou, prastarou mytologií a alchymií,“ uvedla mluvčí PCT Klára Janderová. Během vycházky navštíví například Staronovou synagogu či Starý židovský hřbitov.
|
Kingdom Come 2 slaví tři měsíce po vydání další prodejní milník
O tom, že českým památkám v posledních letech výrazně pomáhá propagace pomocí popkultury, svědčí například úspěch obou dílů počítačové hry Kingdom Come.Po vydání prvního dílu v únoru 2018 se zvýšila meziroční návštěvnost Sázavského kláštera, který se ve hře objevil, zhruba o 20 procent. V podobný úspěch doufají zástupci PCT i v případě Tajemství všech tajemství.
Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Tři z románů byly adaptovány do celovečerních filmů s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda: Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Filmy celosvětově vydělaly dohromady 2,24 miliardy dolarů.