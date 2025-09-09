Noční chlad i kriminální zápletka s policií. Jak lidé na Staromáku čekali na Browna

Tereza Tykalová
  9:25
Legendární spisovatel Dan Brown vydal v úterý novou knihu. K zakoupení byla jen na dvou místech na světě - v New Yorku a na Staroměstské radnici v Praze. Právě v českém hlavním městě se děj nového románu Tajemství všech tajemství odehrává. O tom, že je o knihu zájem, svědčí i několikametrová fronta, která před radnicí vznikla. Skalní fanoušci v ní čekali už od pondělí.
Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)

Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Dlouhá fronta lidí čekajících zhruba okolo čtvrté hodiny ráno u Staroměstské...
Dlouhá fronta lidí čekajících zhruba okolo čtvrté hodiny ráno u Staroměstské...
Dlouhá fronta lidí čekajících zhruba okolo čtvrté hodiny ráno u Staroměstské...
Dlouhá fronta lidí čekajících zhruba okolo čtvrté hodiny ráno u Staroměstské...
24 fotografií

„Čekáme tu od včerejšího večera, přibližně od sedmi hodin,“ říká v úterý ráno Jan, který si pro kniho Tajemství všech tajemství dojel z Plzně. Je ve skupince lidí na začátku fronty před Staroměstskou radnicí. Knihy od autora četl dvě, tato bude třetí. Na dotazy, zda na místě on a další lidé spali, odpovídá, že rozhodně ne.

„Nespali jsme, to nebylo možný. Staroměstské náměstí je hlučné, lidé se vrací z hospod a barů, takže se rozhodně spát nedalo. Spíš jsme tady jen tak seděli a poctivě čekali,“ dodává.

Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

„Dokonce jsme měli v noci i kriminální zápletku. Byl tady takový pán, vypadal, že je mrtvý. Tak jsme zavolali policii. Pán se za hodinu vrátil na stejné místo a ještě si prozpěvoval,“ vypráví žena z hloučku, která následně litovala, že si na čekání vzala tříčtvrteční kalhoty. Nad ránem totiž byla zima.

Jan i další fanoušci Dana Browna se na čekání vybavili spacáky, lehátky a polštáři. Nedočkavci přitom zaujali veřejnost. „Lidé se chodili ptát, co tu děláme. Pak jsme litovali, že nemáme nějaký transparent.“

Kvůli knize si Jan i bral volno v práci. „Oznámil jsem to jako volno na čekání před Staroměstskou radnicí kvůli Danu Brownovi, a to mi krásně prošlo,“ říká.

Pro svůj výtisk nové knihy dorazil i Václav z Prahy. Sám o sobě říká, že je velkým fanouškem autora „Mám ho hodně ráda a je vtipné, že většinu jeho knih jsem přečetl právě tady na Staroměstské radnici, kde jsem pracoval během covidu,“ říká.

Dan Brown je nadšen obálkou svého pražského románu. Zobrazuje Karlův most

Kvůli pandemii totiž došlo k výraznému úbytku návštěvníků věže. „Takže jsem si užíval výhled na magickou Prahu a četl u toho knihy Dana Browna, takže hlavně proto jsem dnes přišel. To spojení je neskutečný,“ říká.

Z Chomutova zase dorazila paní Jana s partnerem. Čekání si zkracovali odpočinkem ve skládacích křesílkách. „Mě se na nic neptejte, já nic nečetl,“ říká její partner. „Pracujeme na šichty, tak nám to dobře vyšlo,“ pochvalovala si Jana, která v řadě stála už od tří od rána.

Snahy o předbíhání

Krátce před sedmou hodinou ráno přivítal čekající redaktor a konzultant autora pro pražské reálie Petr Onufer, který je blízkým spolupracovníkem Dana Browna. Podle něj bylo jen otázkou času, než spisovatel knihu odehrávající se v Praze napíše. „Nápad přišel už před deseti lety. S Danem jsme řešili spoustu detailů. Pokud bude v knize něco špatně, jde to za námi, ne za ním,“ vysvětlil.

Překladatelka Michala Marková prozradila, že se kniha odehrává i na místech, kde by to čtenář nečekal. „Nesměli jsme to nikde říkat, ale teď už snad můžu. Velká část knihy se odehrává v Nuslích na Folimance,“ přiznala překladatelka. Marková dodává, že práce na knize byla velmi specifická.

„Měli jsme při překládání omezený přístup k internetu, žádné telefony a všechnu práci jsme ukládali do trezoru,“ říká.

Přísně bez internetu. Překladatelé Dana Browna popisují práci na „pražské“ knize

V sedm hodin se otevřely dveře speciálního knihkupectví a první fanoušci si mohli koupit svou knihu. „Pocity jsou takový, že jsem fakt unavený a jdu spát, užiju si to zítra,“ líčil Jan své první pocity s tmavě modrou knihou v ruce.

Mezi prvními zájemci v knihkupectví byli i tací, kteří ale nestrávili hodiny ve frontě. „Já jsem s vámi mluvila, mě pustil tady pán,“ tvrdila žena, na kterou si stěžovali ostatní lidé ve frontě. Zaměstnanci radnice ji odvedli ven. U vstupu tvrdila, že je z médií.

„Tak to paní zkusila. My se tady ale všichni vzájemně hlídáme,“ reagovala Karolína, která ve frontě stála od pěti od rána. Doufala, že na ni vystačí podepsaný výtisk.

Klíčový vliv na turismus

S novou knihou se také očekává, že do Prahy dorazí fanoušci autora z celého světa, kteří se budou chtít podívat na místa, do kterých autor děj zasadil.

„Ze zahraničních zkušeností víme, že díla Dana Browna dokázala příznivě ovlivnit kulturní turismus. V Paříži například po vydání Šifry mistra Leonarda vzrostla návštěvnost Louvru o několik procent, stejně tak tomu bylo u Rosslyn Chapel ve Skotsku. Podobný trend očekáváme i v Praze,“ uvedla místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism (PCT) Jana Adamcová.

PCT tak plánuje připravit právě pro tyto cestovatele speciální prohlídky Prahou. „Účastníky zavede do mysteriózních zákoutí Prahy spojených s mystikou, prastarou mytologií a alchymií,“ uvedla mluvčí PCT Klára Janderová. Během vycházky navštíví například Staronovou synagogu či Starý židovský hřbitov.

Kingdom Come 2 slaví tři měsíce po vydání další prodejní milník

O tom, že českým památkám v posledních letech výrazně pomáhá propagace pomocí popkultury, svědčí například úspěch obou dílů počítačové hry Kingdom Come.Po vydání prvního dílu v únoru 2018 se zvýšila meziroční návštěvnost Sázavského kláštera, který se ve hře objevil, zhruba o 20 procent. V podobný úspěch doufají zástupci PCT i v případě Tajemství všech tajemství.

Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Tři z románů byly adaptovány do celovečerních filmů s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda: Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Filmy celosvětově vydělaly dohromady 2,24 miliardy dolarů.

Vstoupit do diskuse

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Noční chlad i kriminální zápletka s policií. Jak lidé na Staromáku čekali na Browna

Legendární spisovatel Dan Brown vydal v úterý novou knihu. K zakoupení byla jen na dvou místech na světě - v New Yorku a na Staroměstské radnici v Praze. Právě v českém hlavním městě se děj nového...

9. září 2025  9:25

Motol se spojí s Nemocnicí Na Homolce, oznámil Válek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 spolu s novým ředitelem motolské nemocnice Petrem Poloučkem potvrdil, že nemocnice v Motole se i kvůli korupční kauze sloučí od prvního ledna s...

9. září 2025  6:30,  aktualizováno  9:01

Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

Nová kniha amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Městská firma...

9. září 2025  8:54

„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali

Dlouhá fronta lidí čekala v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Někteří lidé ve frontě stáli přes noc. První zájemci si mohli knihu na...

9. září 2025  7:11,  aktualizováno  8:41

Z důvěřivců vylákali 33 milionů, soudí trojici v kauze call center z Ukrajiny

Před olomouckým krajským soudem stanula trojice mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle...

9. září 2025  8:40

Čeští studenti představili raketu Andromeda. Míří s ní na evropskou soutěž

Český studentský tým CTU Space Research představil svou nejnovější raketu s názvem Andromeda. Na jejím vývoji pracoval tým více než dva roky a podle členů jde o jejich dosud nejambicióznější projekt....

9. září 2025  8:40

Už o tom nemluvte, řekl nově zvolený japonský radní obviněný z 99 obtěžování

Japonský starosta, který rezignoval kvůli obvinění z 99 případů sexuálního obtěžování, se stal radním v centrální části země. Zpráva na internetu vyvolala hněv a údiv. Hideo Kodžima na post starosty...

9. září 2025  7:56

Vojenská policie navrhla obžalovat tři lidi a firmu kvůli zakázkám na resortu obrany

Kriminalisté Vojenské policie navrhli obžalovat tři lidi a jednu společnost kvůli zadávání veřejných zakázek na stavební práce v resortu ministerstva obrany v letech 2020 až 2023. Za trestné činy...

9. září 2025  7:42,  aktualizováno  7:52

Flotila s aktivisty mířící do Gazy tvrdí, že ji zasáhl dron. Nesmysl, vyvrací to Tunisko

Vedoucí loď flotily Global Sumud, která pluje s humanitární pomocí ke břehům Pásma Gazy a nyní se nachází v tuniských vodách, v noci na úterý ohlásila požár na palubě, jenž podle organizátorů akce...

9. září 2025  6:59

Slimák výtržník. V noci budil zvoněním obyvatele domu, zastavila ho až policie

Obyvatelé bytového domu v Bavorsku už měli dost neznámých vtipálků, kteří jim v noci zvonili na zvonky a tahali je z postelí. Zavolali proto na pomoc policii, která po důkladném pátrání odhalila...

9. září 2025  6:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kolik žen jde do voleb? Méně než minule, nejhorší je Ústecký kraj a Motoristé

Jen necelou třetinu kandidátů v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny představují ženy. Rozdíly panují mezi kraji i stranami - někde se snaží o vyváženější zastoupení, jinde jasně převažují...

9. září 2025

Rekonstrukce za 100 milionů korun. Zámek Libochovice opravuje střechy

Barokní zámek v Libochovicích prochází rozsáhlou rekonstrukcí střech a interiérů za 100 milionů korun. Práce probíhají za provozu. Po dokončení rekonstrukce v závěru roku 2026 se otevřou nové...

9. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.