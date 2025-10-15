Tajemná obálka. Archiváři zveřejní kompletní přepis posledních slov TGM

Záznam obsahuje tři stránky, na kterých je napsán anglický text proložený několika českými slovy. Podle prvního představení jejího obsahu v Lánech Masaryk v dopise zmínil svoje zdravotní problémy, mluvil o organizaci vlastního pohřbu či o aktuálním dění v tehdejším Československu. Vyjádřil také skepsi vůči lidem, kteří jsou nevzdělaní a hloupí, psal ale rovněž o Andreji Hlinkovi nebo Němcích.
„Lidé se bojí smrti, ale nic strašného to není, jen si musíš koupit nové šaty, to je vše,“ uvažoval první československý prezident.
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Historici už před časem potvrdili, že dokument je pravý. „Obálka je autentická. Všechny ukazatele nasvědčují tomu, že dokument psal ve 30. letech Jan Masaryk,“ řekla rozhlasu historička Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR Dagmar Hájková.
Záznam pravděpodobně vznikl na konci léta 1934. Prezident byl tehdy zasažen záchvatem mrtvice a domníval se, že umírá a loučil se. Dcera Alice a syn Jan proto zachytili jeho poslední slova. Ta se nedochovala jen v tajemné obálce, ale jsou známa i z některých dalších opisů. Masaryk zemřel v září 1937.
Papír s iniciály TGM
Zatímco obsah řeší historici, samotnou obálku a tři listy, na které byla slova zaspána, zkoumali restaurátoři. Průzkum se zaměřil především na kvalitu papíru, který je směsí buničiny. Tři listy jsou z ručního papíru vyrobeného z hadroviny. Listy 1 a 3 obsahují tzv. průsvitku a také filigrán či vodoznak.
Masarykova „tajemná obálka“ je pravá. Kompletní text zveřejní brzy
Papír je z kvalitního materiálu. Záznam v obálce je provedený měkkou grafitovou tužkou, která je na mnoha místech rozmazaná. Na listech jsou kreslené a kolorované iniciály TGM. Papír mohl prezident získat jako dar.
Obálku Národnímu archivu poskytl Antonín Sum, právník a tajemník Jana Masaryka. Osobně ji předal 19. září 2005 archiváři Jiřímu Křesťanovi. K němu se dostala z pozůstalosti Jana Masaryka.
Národní archiv se poté 20 let o dokument staral a uchovával ho v odpovídajících podmínkách. Obsah obálky až do dnešního dne neznal nikdo z žijících lidí. Antonín Sum zemřel v roce 2006 a Národní archiv plně respektoval jeho přání na dvacetiletou lhůtu pro otevření.
V úterý začne v Národním archivu na pražském Chodovci čtyřdenní výstava originálního dokumentu. Vstup bude zdarma a otevřeno od 10 do 18 hodin.