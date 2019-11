Rafinované úpravy tachometru: stočeno do hodiny, levně a kontrola to neodhalí

„Stačí mi hodinka času, upravím hodnoty, jak řeknete. A aby na to nepřišli při příští technické kontrole, dám vám i papír – potvrzení, že jsme tachometr vyměnili, protože se prostě rozbil,“ vysvětluje před domem v Přemyslově ulici v Dobříši zhruba třicetiletý Pavel. Už několik let stáčí tachometry osobních automobilů. Navzdory tomu, že je to nezákonné. Teď svůj byznys vylepšil o to, že po stočení tachometru zákazníkovi vystaví doklad a tím nižší počet ujetých kilometrů legalizuje na STK.