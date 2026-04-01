Školní rok na základních a středních školách a konzervatořích letos skončí už v pátek 26. června místo plánovaného 30. června. Podle Plagy jde o drobnou změnu bez dopadů na vzdělávací cíle, jejímž smyslem je, aby závěr školního roku dával větší smysl dětem, rodičům i školám.
S tím však nesouhlasí zástupci pořadatelů letních táborů, které rozhodnutí překvapilo. Mnoho z nich své turnusy plánuje již během ledna a února a má domluvené termíny. „Přineslo to obrovský chaos a pozdvižení. Některé organizace tábory posouvají nebo vymýšlejí náhradní programy. Bude to od nich improvizace,“ popisuje Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, která zastřešuje organizátory letních táborů.
Nový konec školního roku připadne na dobu, kdy se tábory staví. Například středoškolákům to umožní přijet dříve a podílet se na stavbě, což je moc fajn.