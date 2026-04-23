Zemědělský fond ukázal analýzy k dotacím Agrofertu, chce předejít spekulacím

Autor: ,
  17:00
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil právní analýzy týkající se dotací Agrofertu. Fond ke kroku přistoupil s cílem otevřeně a srozumitelně vysvětlit svá rozhodnutí a předejít spekulacím či nejasnostem. SZIF ve středu na základě nezávislých právních analýz dospěl k závěru, že Agrofert nemusí zpětně vracet nárokové evropské dotace, které obdržel v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem.
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku premiér Andrej Babiš. (22. ledna 2026)

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.
Petr Dlouhý, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu.
9 fotografií

Agrofert zároveň může podle fondu znovu čerpat dotace, jejichž vyplácení bylo dosud pozastavené. Opozice rozhodnutí fondu kritizovala.

Na stránkách fondu jsou zatím k dispozici čtyři různé analýzy, všechny vyhotovené advokátní společností PORTOS, od které má fond výslovný souhlas ke zveřejnění. Postoj od advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek, která analýzy také vypracovávala, fond zjišťuje. „SZIF tím potvrzuje, že postupuje transparentně, v souladu se zákonem a výhradně na základě odborného a nezávislého právního posouzení,“ uvedl v tiskové zprávě.

Středeční rozhodnutí soudu nevymáhat po Agrofertu evropské nárokové dotace opozice kritizovala. Opoziční lídři hovoří o trvajícím riziku, že Česko přijde o další peníze z unijního rozpočtu, pokud Evropská komise rozhodne jinak a dojde k závěru, že střet zájmů premiéra trvá. Opozice zároveň vznesla pochybnosti ohledně hodnověrnosti analýz, jejich zveřejnění požadovala také Asociace soukromého zemědělství.

Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Fond na základě analýz dospěl k závěru, že vložení akcií do svěřenského fondu je v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace zemědělského fondu nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek.

Kvůli Babišově střetu zájmů si nechává vypracovat právní analýzu i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, na jejímž základě rozhodne, jestli bude po Agrofertu žádat vrácení dotací z doby, kdy byl Babiš ve střetu zájmů. Přípravu nezbytných podkladů by měl podpůrný fond dokončit do konce dubna.

Holding Agrofert je jedním z největších příjemců zemědělských dotací v České republice. Od roku 2004, kdy ČR vstoupila do Evropské unie, získal holding na dotacích miliardy korun. Kauza kolem dotací pro Agrofert začala v roce 2018. V srpnu toho roku totiž vydala EU nová pravidla pro definici střetu zájmů, jež zakazují politikům v exponovaných funkcích pobírat unijní dotace.

3. února 2026
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.