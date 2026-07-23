„Chci mít klid.“ Foldynova manželka požádala soud o předběžné opatření

Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Soud zpravidla rozhoduje rychle, do dvou dnů od podání návrhu.
Poslanec čelí podezření ze spáchání zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od dvou do osmi let. Podle Radiožurnálu, který na případ upozornil, policisté poslanci zabavili několik střelných zbraní.
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„Mohu potvrdit, že dnes byl doručen návrh na vydání předběžného opatření kvůli domácímu násilí. Kdo je účastníkem, sdělovat nebudu,“ řekla mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová. Seznam Zprávám podání na soud potvrdila manželka poslance.
„Ano, podala jsem ten návrh. Ale nechci nějak ovlivňovat jeho politickou kariéru, poškodit ji nebo snižovat. Ať má názory jakékoliv. Nechci se mstít. Jde mi hlavně o to, aby se mi minimálně podařilo se rozvést a abychom já i děti měli klid,“ řekla.
Soud u předběžného opatření nerozhoduje o vině, ale zkoumá, zda je pravděpodobné, že násilí hrozí nebo se děje. Soud může po dobu jednoho měsíce například vykázat násilníka ze společného obydlí, zakázat mu vstup do domu nebo bytu, zakázat mu přibližovat se k ohrožené osobě, zakázat kontaktování telefonem, e-mailem nebo jinými prostředky nebo zakázat setkávání na určitých místech.
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Údajný incident, kdy prý poslanec napadl svou manželku, se stal před dvěma týdny, uvádí Radiožurnál. Policisté podle něj vykázali Foldynu na 14 dní z domu na kraji Děčína, kde s manželkou žije, a zakázali mu, aby ženu kontaktoval.
Foldyna se angažuje v politice od roku 2000. Od té doby, až na jednu přestávku v letech 2012 až 2016, je zastupitelem Ústeckého kraje, býval i náměstkem ústeckého hejtmana. Od roku 2010 je poslancem. Nejprve byl členem ČSSD, od roku 2020 je v SPD.
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17. dubna 2026