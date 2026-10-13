Lepší ochrana dětí na internetu. Vnitro a policie připravují nový systém

Nový systém má propojit policii, státní zastupitelství, sociální oblast, školství, zdravotnictví a odborné služby. Jedním z úkolů nově vznikajícího centra bude i koordinace preventivních aktivit v ochraně dětí v online prostředí. Inspirací je izraelský systém Unit 105. Jeho principem je jedno kontaktní místo, které situaci vyhodnotí, zapojí potřebné odborníky a zajistí návaznou pomoc.
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„Nechceme vytvářet další paralelní systém, ale propojit služby, které už dnes fungují, a zajistit, aby dítě ani rodič nemuseli složitě hledat, na koho se obrátit. Chceme vytvořit řešení, které bude odpovídat českým podmínkám a skutečným potřebám dětí a jejich rodin,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Prvním krokem bude vznik meziresortní pracovní skupiny, kterou by měli tvořit zástupci několika ministerstev a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Součástí by měla být také národní koordinátorka politiky duševního zdraví, vládní zmocněnkyně pro lidská práva a řada dalších. Na projektu by se měly významně podílet také nevládní organizace.
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Téměř 92 procent dětí a dospívajících se denně připojuje k internetu prostřednictvím chytrého telefonu, uvedl resort. Spolu s tím ale rostou také rizika, kterým jsou děti na internetu vystaveny. S nebezpečným obsahem se setkaly více než dvě třetiny dětí a dospívajících, asi třetina obdržela online sexuální zprávu a každé páté dítě bylo požádáno o zaslání vlastního sexuálního obsahu. Kyberkriminalita zároveň představuje stále významnější část celkové kriminality.