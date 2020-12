Nebudeme reagovat na jednodenní změny, sliboval ministr. Teď je vše jinak

30. listopadu se podle tabulky mělo Česko přesunout do stupně tři, což znamená otevření obchodů. Ministr Blatný to v zásadě potvrdil výrokem „rozvolníme, uvidíme“.



„I když by ke zmírnění nedošlo, myslím, že je to bezpečnější a správnější varianta než rozvolnit, a za týden zase zpřísňovat,“ pronesl ministr zdravotnictví. Nakonec rozvolnění nastalo, ale až o čtyři dny později, než bylo plánováno. Za pár dní už bylo zase všechno jinak.

Šéf rezortu zdravotnictví označil situaci za křehkou. Nakonec došlo ke zhoršení epidemické situace, což musela řešit vláda. Viník se našel, byly to restaurace. Vláda rozhodla, že musí zavírat ve 20 hodin, jenže při opravě výkladu zákona opomněla pár věcí: zakazuje se konzumace alkoholu na veřejnosti, na trzích se nesmí prodávat ani občerstvení. Alkohol si lidé nemohou odnášet domů ani z hospod, ani od výdejních okének.

9. prosince 2020

To znamenalo, že lidé na pivo do hospody mohou, ale nesmí si jej odnést v PET láhvi domů. „Tato, slovy docenta Chocholouška, politováníhodná událost, bude napravena během čtyřiadvaceti hodin změnou usnesení vlády,“ sliboval Blatný.



Po rychlé úpravě se vloudila opět chybička. Nařízení vydala vláda s chybou, podle které by hospodám a kavárnám zakázala prodávat jakékoliv nápoje určené ke konzumaci přímo v podniku.

Ministr Blatný v pátek přesto potvrdil, že vláda zakázala prodej kávy s sebou z okének restaurací. Chce zabránit tomu, aby se lidé procházeli s kelímky a jídlem.



Při rozvolňování Blatný také všechny překvapil, když povolil ve vnitřních prostorách, tedy v posilovnách či tělocvičnách, sportovat jen v roušce.

„Právě hluboký výdech při sportovní aktivitě a další fyzické projevy lidského těla je potřeba regulovat stejně u všech. Nebylo by to správné ani spravedlivé a epidemicky odůvodnitelné,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



Systém PES doprovází tak od jeho spuštění spíše zmatek. Opakovaně je upravován index, který rozhoduje o uvolnění nebo zpřísnění. Mění se také výroky vládních činitelů na jeho fungování včetně ministra zdravotnictví samého.



Petr Fiala @P_Fiala Měli jsme se všichni řídit PSEM, pak se objevila "štěňata", nakonec kočkopes - a už se v tom zase nikdo nevyzná. Obávám se, že ani vláda. Opatření by měla být srozumitelná a předvídatelná. A to tedy bohužel nejsou ani náhodou. oblíbit odpovědět

Úpravy kritizují také mnozí čeští politici. Předseda opoziční ODS Petr Fiala označuje vládní opatření za nesrozumitelná a nepředvídatelná. Protiepidemický systém PES nazval na svém Twitteru „kočkopsem“.



Po spuštění systému pětibodového PSA ministr nejdříve počítal s tím, že u prvního a druhého stupně nebude nutný nouzový stav.

„Ale ve chvíli, kdy jsme viděli, co se kolem děje, tak jsme to zaměřili tak, aby PES byl někdo, kdo nás provede tou těžkou situací, a potom bude‚ stažen do boudy,“ pronesl ministr zdravotnictví Blatný. Nakonec je nouzový stav nutný u všech stupňů.

Zhruba týden po zveřejnění systému se začalo mluvit o „štěněti“, tedy tabulce, která řídí opatření pro sport a další odvětví. Nakonec se počet sportovců z 10 ve vnitřních prostorách navýšil, a to 15 metrů čtverečních na sportovce.

Ministr zdravotnictví přitom na počátku tvrdil, že chce v systému PES co nejméně výjimek. „Jak to říkáte, zní to velmi nelogicky. Pokud ale chceme dodržet systém, tak čím více je v něm výjimek, tím více bude mít děr. A tím méně bude fungovat,“ reagoval Blatný na dotaz, proč jsou otevřené obchody se zbraněmi, ale nikoliv například prodejny obuvi nebo zimního oblečení.

„Slyšel jsem tady, že jsme zabili PSA. To není pravda. Metodika je dodržována. PES není jediný, ale je jeden z důležitých údajů, který využíváme. Země kolem nás rozhodují podle expertního názoru, ale my máme systém,“ zdůraznil ministr zdravotnictví.

Blatný na páteční tiskové konferenci řekl, že nejlepší dárek pro prarodiče je respirátor. Rovněž všem doporučil, ať jsou jako Eliška, která v jeho prezentaci měla správně nasazenou roušku.

Buď jako Eliška, apeluje ministr Jan Blatný | foto: Ministerstvo zdravotnictví

„Souhrnný index rizika pro Česko je nyní podle protiepidemického systému na hodnotě 64. Hodnota odpovídá čtvrtému pohotovostnímu stupni, což signalizuje zhoršení epidemické situace v souvislosti s onemocněním covid-19. Jakkoli není skóre jediným parametrem důležitým pro rozhodování, je přechod do stupně 4 velmi pravděpodobný,“ řekl dále na páteční tiskové konferenci Blatný.



O tom, jestli bude třeba přijmout přísnější opatření, bude vláda rozhodovat v pondělí. Ministr Blatný navrhne, aby Česko přešlo do stupně čtyři. V něm se bude smět jezdit lyžovat, avšak ubytování na horách prý nebude možné.