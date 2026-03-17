Miliony šly jen do PR, tepe Macinka Lipavského za Drozd. Hulvát, říká exministr

Česká vláda po útoku Izraele a USA na Írán musela řešit repatriace Čechů uvízlých na Blízkém východě. Ministr zahraničí Macinka z Motoristů řekl, že daná situace ukázala, že je potřeba investovat do lepší a rychlejší digitalizace.
Systém DROZD podle ministra sice funguje, ale je zastaralý.
Jenže někteří cestovatelé funkčnost systému kritizovali. „Všichni tady máme doporučení nahlásit se do systému Drozd, ale žádné konkrétní informace, jak postupovat, jestli se něco plánuje nebo jestli pro nás z Česka něco přiletí, nemáme,“ řekl redakci na začátku března Filip Pospíšil z Olomouce, který tehdy uvízl se svou ženou v Dubaji.
Na modernizaci nešlo prakticky nic, tvrdí Macinka
Redakce iDNES.cz zjišťovala u Macinky, jak chce Drozd modernizovat. „Ukázalo se, že jediná investice do tohoto systému v uplynulých letech nemířila na jeho modernizaci, ale pouze na PR kampaň, kdy bylo vyplýtváno asi 5 milionů korun,“ odvětil ministr Macinka na dotaz.
Systém Drozd funguje, ale je zastaralý. Babiš je dobrý mikromanažer, řekl Macinka
Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő doplnil, že „prioritou je proměnit Drozd v pokročilý informační nástroj pro české cestovatele, který bude odpovídat technologickým možnostem druhé čtvrtiny 21. století“.
I on zopakoval, že minulá vláda podle něj investovala miliony korun především do billboardových a PR kampaní systému Drozd, což současné vedení resortu mrzí. „Zatímco do jeho skutečné modernizace prakticky nic. To je přístup, který chceme změnit,“ dodal Čörgő.
Spustili jsme telefonní linku, vyzdvihuje Lipavský
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský za ODS kritiku odmítá. „My jsme dělali informační kampaň před začátkem sezony, aby veřejnost o Drozdu věděla. Kampaně měly skvělou odezvu a pomohly systém etablovat u českých turistů,“ reagoval Lipavský.
Podle něj by mělo ministerstvo v kampaních pokračovat. „Ohledně rozvoje aplikace jsme udělali možnost registrace skrze portál občana. Tedy státní aplikaci. To je rozvoj poměrně zásadní,“ zdůraznil exministr.
Poznamenal, že probíhal také rozvoj v závislosti na požadavcích, které vznikly při různých krizových situacích. „Částky vám musí sdělit ministerstvo zahraničí, nebylo to za nulu,“ ohradil se Lipavský.
Nikdo nic neví, vzkazuje Čech z Dubaje. Letěli sem na líbánky, teď nemůžou domů
Exministr za zásadní úspěch svého ministrování považuje spuštění linky 222 420 222, která sjednotila hovory z celého světa do jednoho profesionálně řízeného call centra, částečně za pomoci outsourcingu. Díky tomu podle něj mohly být odbaveny tisíce hovorů během pár dnů.
Jinak by lidé podle Lipavského volali na zastupitelské úřady, které by neměly šanci odbavit takové množství hovorů. Drozd podle Lipavského měl vždy sloužit jako registrace pro občany, aby o nich stát věděl. Danou roli podle něj plní.
„Ministr Macinka zároveň neřekl, jak konkrétně by se měl rozvíjet. A sebelepší a modernější aplikace nevyřeší, když se ministr chová jako arogantní hulvát, odmítá komunikovat s veřejností a podceňuje situaci,“ dodal exministr Lipavský.
Z registru smluv vyplývá, že v posledních letech ministerstvo zaplatilo několik milionů korun za komunikační kampaň. Poslední smlouva pochází z loňského roku. Resort smlouvu za asi 1,7 milionu s DPH podepsal se společností Lion Communications.
„Dodavatel se zavazuje dodat mediální prostor pro účely komunikační, marketingové a PR kampaně s názvem – Systém Drozd,“ stojí ve smlouvě. Ta mimo jiné hovoří o kampani v rádiu či na sociálních sítí.
„Létají tu stíhačky, ale místní jsou v klidu.“ Moderátorka popisuje situaci v Dubaji
Systém Drozd je služba ministerstva zahraniční. Slouží pro registraci českých občanů při cestách do zahraničí a k tomu, aby stát o českých občanech věděl v případě mimořádných událostí, jako jsou přírodní katastrofy nebo ozbrojené konflikty.
Registrovaným cestovatelům úřad zasílá v případě nebezpečí aktuální varování prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailu. Registraci lze provést přes webový formulář nebo prostřednictvím mobilní aplikace Portálu občana.
13. března 2026