Hrozí příliv uprchlíků, nesrovnatelný s minulými, varuje Fischer po pádu Asada

Podle Vrecionové se dá jen těžko odhadovat, zda v zemi nevypukne další občanská válka, což by znamenalo další výraznou uprchlickou vlnu do Evropy. Syrští povstalci v neděli ráno v televizním prohlášení oznámili, že osvobodili Damašek, svrhli režim prezidenta Bašára Asada a propustili vězně. Armáda naopak podle tiskových agentur tvrdí, že pokračuje v akcích proti teroristům.

Je zřejmé, že sázka na Rusko syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi nakonec nevyšla, sdělil ČTK ke svržení režimu v Sýrii premiér Petr Fiala (ODS). Zemi popřál stabilitu a svobodu, nikoliv chaos či vládu teroristů.

„Situaci v Sýrii sledujeme. Je zřejmé, že sázka na Rusko Asadovi nakonec nevyšla. Přejme Sýrii stabilitu a svobodu, nikoliv chaos nebo vládu teroristů,“ uvedl Fiala. Českým občanům doporučil opustit zemi. „Pokud by jakýkoliv český občan na místě potřeboval pomoct, může se obrátit na české velvyslanectví nebo ministerstvo zahraničních věcí,“ doplnil premiér.

Ohledně Asadova pádu se vyjádřil i předseda senátního výboru pro zahraniční věci Pavel Fischer. „Je to historická chvíle i proto, že Írán už nebude mít tak snadný přístup po pevnině k bojovníkům Hizballáhu v Libanonu jako dosud,“ sdělil senátor Fischer.

„Nesmíme ale zapomínat na všechny potřebné. Humanitární potřeby jsou v rozbitém regionu obrovské. Skupiny bojovníků si vyřizují účty, hospodářství nefunguje. Přichází zima,“ varoval. Pokud se nezvedne vlna solidarity, hrozí podle něj takový příliv uprchlíků, který nemá srovnání.

Není přitom podle něj pochyb, že mezi uprchlíky bude mnoho skupin, které představují vážné bezpečnostní riziko i z hlediska šíření terorismu. „Bude mě proto zajímat, jak účinně dokáže Česká republika jednat ve prospěch těch nejpotřebnějších,“ dodal.

„Rychlost zhroucení vládního režimu je šokující, nicméně neochota Íránu a Ruska pomoct Asadovi se zjevně ukázala jako klíčová a syrská armáda de facto přestala bojovat,“ napsala na sociální síti X europoslankyně Vrecionová.

„Těžko odhadovat, kdo se v Sýrii chopí moci a jestli se v zemi nerozpoutá další kolo tvrdé občanské války. To by také mohlo znamenat novou a výraznou uprchlickou vlnu do Evropy, která na ní prostě není připravena,“ uvedla europoslankyně. „Zároveň se Sýrie může opět stát jakousi regionální základnou radikálních islamistů. Ti mohou ohrožovat celý západní svět podobně jako kdysi ISIS. Před námi tak stojí zcela zásadní nové bezpečnostní výzvy, kterým budeme muset čelit,“ dodala.

Podle místopředsedy ANO a bývalého předsedy Sněmovny Radka Vondráčka je dobrou zprávou relativně klidné předání moci. „Asadova vláda byla autokratická, ale sekulární. Naše zkušenost nám ale říká, že jaké režimy vládly a jakým způsobem po svržení Saddáma Hussaina v Iráku nebo Muamara Kaddáfího v Libyii, nebylo lepší,“ podotkl. „Část rebelů je asociovaná s hnutím Al-Káida a to samo o sobě může znamenat velkou nestabilitu, další ohrožení Izraele a uprchlickou vlnu, například křesťanů a kurdů ze Sýrie,“ dodal. Poukázal na to, že Asadův pád slaví například radikální islamistické hnutí Tálibán.