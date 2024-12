Lidé, kteří odešli ze Sýrie za války, se tam budou vracet, říká Nwelati

Určitě jste o víkendu sledoval dění v Sýrii, odkud je váš otec. Jak podle vás budou reagovat na to dění Syřané? Budou se ti, kteří jsou na Západě, nejen v České republice, do země, kde mají kořeny, po pádu režimu Bašára Asada vracet, nebo může přijít nová migrační vlna, kdy budou utíkat tentokrát lidé blízcí Asadovu režimu před islamisty?

Vím jen to, co je v médiích. Nemám pocit, že by se někdo chystal utíkat ze Sýrie z důvodu obav a kvůli tomu, co se tam stalo, s výjimkou opravdu těch špiček, což byl prezident Asad, který de facto utekl do Ruska. Co se týče těch lidí, který odešli v době války, která začala někdy v roce 2011, pokud se nepletu, tak si myslím, že budou mít tendenci se tam vrátit.

Myslíte, že i z České republiky? A co ti, kteří se tady už zabydleli?

Já si myslím, že migrantů, který utekli před válkou do České republiky, je minimum. Ti se přestěhovali víceméně na západ od České republiky, to znamená nejčastěji do Německa. A pokud tady jsou někteří, kteří utekli před válkou, tak předpokládám, že se budou chtít vrátit. Pokud je tady někdo zabydlený dlouhodobě a neutekl před válkou, myslím, že tady zůstane.

Určitě si pamatujeme, jak bývalá německá kancléřka Angela Merkelová vítala uprchlíky slovy – wir schaffen das, tedy zvládneme to. Byli i tací, kteří neměli doklady, a jen tvrdili, že jsou ze Sýrie. Budou se i ti chtít vrátit, když si zvykli na evropský životní standard a někteří i na evropské sociální dávky?

Co se týče Syřanů, který utekli válkou do Evropy, tak i když tady můžou mít relativně dobře, předpokládám, že se budou chtít vrátit, protože nátura Syřana není být na dávkách, chce být soběstačný. A pokud se mu umožní fungovat v zemi, kde se cítí doma, tak určitě se tam bude rád vracet a nějakým způsobem se snažit uživit bez toho, aby dosáhl na nějaké dávky.

Jste v kontaktu s některými lidmi v Sýrii?

Prožil jsem tam 17 let. Narodil jsem se v Praze a v sedmi letech jsme se s rodiči odstěhovali do Sýrie, takže jsem tam prožil nějakou část svého života, určitě tam mám lidi, které znám a jsem s nimi v kontaktu. Já jsem studoval i medicínu v Sýrii, než jsem přišel do České republiky.

Jak na vás působí skupina Haját Tahrír aš-Šám, která v tuto chvíli přivedla tu Sýrii k pádu Asadova režimu?¨

To mohu těžko vyhodnotit, protože samozřejmě to, že pochází původně z odnože Al-Káidy, to není úplně ideální věc. Na druhou stranu, co mám informace, tak se snaží chovat a tvářit sekulárně, což uvidíme, ale tak to i komentují čeští komentátoři. Ale co vím, většina Syřanů, kteří žijí v Sýrii, to vítá, protože jim vysvitla nějaká naděje do budoucna. Poslední roky tam byly velmi těžké, co se týče ekonomiky, a byla tam absolutní beznaděj, a to se bavím s lidmi, kteří jsou vzdělaní, jsou to lékaři, kteří se mnou studovali a kteří tam žijí.

Když jste třeba zahlédl na obrazovce Abú Muhammada Džulániho, který je v čele té skupiny a který říká, že nikdo se nemusí ničeho bát, že kdo složí zbraně, nic se mu nestane, a kdo bude chtít utéct, ať uteče, nikomu nic nedělejte. Působil na vás důvěryhodně?

To neumím vyhodnotit, ale zatím to v reálu funguje, to znamená, že tam nikdo nikoho nepronásleduje, aspoň to jsou ty informace, které já jsem schopen komunikovat s lidmi, které tam znám. Určitou skupinu kamarádů tam mám, a ti cítí možnou naději, aby se Sýrie znovu vrátila k prosperitě, tak, jak to bývalo kdysi, kdy i tam životní úroveň byla velmi dobrá.

Lákalo by vás jet se do Sýrie třeba aspoň podívat, jak to tam teď bude vypadat?

Určitě se tam pojedu podívat rád, Naposledy jsem tam byl v roce 2005 na dovolené a pak už jsem de facto z důvodu pracovní vytíženosti neměl čas a pak už byla válka, takže už to nebylo ani možné. Ale určitě se tam pojedu podívat. I kvůli tomu, že tam dlouhodobě řeším majetkové věci.

Dá se to podle vás říci, že poté, co Asad prchl do Moskvy, že občanská válka definitivně skončila? Nepokusí se ještě Rusové do toho nějakým způsobem promluvit nebo je to, myslíte, po těch 50 letech už vyřízená věc?

Tak já si myslím, že to je vyřízená věc, a to, jestli tam bude absolutní klid, uvidíme, co přinese čas, jakým způsobem tam vznikne nějaká přechodná vláda. Myslím, že tam ten klid bude, pokud tam nevznikne nějaký vnitřní boj o moc mezi těmi skupinami, které tam existují.

Je šance, že by mohla být Sýrie opravdu sekulární stát a že by spolu vycházeli dobře jak křesťané, tak muslimové?

Vždycky to tak bylo, až posledních 20 let se to začalo měnit. Bylo to podle mě pod tlakem i nějakých sociálních věcí, ale já, když jsem tam kdysi žil, tak jsem neměl pocit, že by tam bylo náboženství na prvním místě, určitě tam žili muslimové vedle křesťanů a ta etnika se nějakým způsobem tolerovala.