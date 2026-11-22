Případ se týká společnosti G-ideas Group, kterou v minulém roce prověřovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kvůli obchodu s kanabinoidy.
Inspektoři při firemní kontrole odebrali několik balení konopné směsi určené ke kouření, která obsahovala značné množství nelegálních látek, jež mohou vážně ohrožovat život a zdraví lidí.
Šlo o pestrobarevné sáčky se šimpanzem ve slunečních brýlích s názvem Mega strong Canna mix indica a Mega strong Canna mix Sativa. Firma G-ideas Group produkty podle závěrů inspekce skladovala v prostorách, které patří knihkupci Drtinovi.
Publikace obsahovala návody na přípravu pokrmů z konopí. A to takové, aby měly co největší omamný účinek.