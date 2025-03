Evropa se obává rozmachu syntetických drog, Česko hlavně fentanylu

„Když se na obchod s nelegálními drogami podíváme z ekonomického pohledu, tak náklady na výrobu přírodních drog jsou vysoké. Při výrobě morfinu musíte zajistit pěstování opioidního máku a také pracovníky, kteří se o něj budou starat. Někde to produkujete a trhy jsou v jiných zemích, kam látky musíte dopravit. Navíc je řada rizik, že to nevyjde,“ říká odborník na mezinárodní regulaci narkotik a psychotropních látek a člen INCB Pavel Pachta.

Naráží také na to, že ke změnám na trhu s drogami došlo také tím, že v roce 2022 nastoupil v Afghánistánu k moci Tálibán, který zakázal pěstování opioidního máku. Distributoři se tak zaměřili na syntetickou výrobu.

„Syntetické drogy se vyrobí v laboratoři a působí na stejné receptory v mozku, ale mohou být daleko účinnější. To znamená, že potřebujete na stejný účinek mnohem menší dávky,“ vysvětluje Pachta. Pro gangy je tak snazší dodávat látky na trh, protože nově převáží mnohem menší množství materiálu.

Mezi takové drogy patří například fentanyl, který je velmi rozšířený v Kanadě a USA, kde řada uživatelů spadla do závislosti poté, co dlouhodobě užívali léky na předpis.

S fentanylem mají zkušenost i čeští uživatelé. „Co se týká fentanylu, tak všechny případy, které skončily smrtí, měli relaci s fentanylovými náplastmi,“ říká ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR Jakub Frydrych. Dodal, že se úřad obává většího výskytu fentanylu v Čechách, a to právě proto, že jde o látku se silnými účinky.

Frydrych také dodává, že to může některé distributory motivovat k tomu, aby dealeři fentanyl dováželi i do Česka. „Vzhledem k tomu, jak malé množství stačí, to může být dobrý byznys plán,“ uvedl s tím, že úřad situaci neustále sleduje.

V Evropě se také rozšiřují nitazenové opioidy, jinak známé také jako syntetický heroin. Úmrtí a předávkování jsou hlášená z Estonska a Polska, Francie a Irsko hlásí záchyty.

Ketamin na vzestupu

Podle zprávy má Evropa problém i se zneužíváním další syntetickou drogou, a tou je ketamin. S tím souhlasí i Frydrych. Zatímco dříve byl ketamin spojený především se seberozvojovými aktivitami, lucidním sněním, odtělesněním, nebo různými experimenty se stavem vědomí, nyní tomu tak není. „Droga si razí cestu do jiných uživatelských skupin,“ říká Frydrych s tím, že obecně jsou nyní na vzestupu i psychadelika.

S tím částečně nesouhlasí ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády Lucia Kiššová. „Nejeví se, že by docházelo k výrazným nárůstům, zároveň problematika není zmapovaná,“ říká.

Podle Frydrycha se zatím užívání ketaminu do statistik tolik nepropsalo. „Projeví se v datech až v čase,“ vysvětlil.

Pachta dodává, že přestože jde o drogu, která může být pro některé lidi nebezpečná, může mít pozitivní vliv v psychoterapii a v léčbě depresí.