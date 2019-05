Syndromem vyhoření trpí téměř každá pátá učitelka ve školce, ukázal průzkum

„Překvapilo nás, že na tom jsou učitelky v mateřských školách v podstatě stejně jako na školách základních. Těch, u nichž jsme žádné příznaky nezaznamenali, je jen o něco málo více než na základních školách, v průměru to ale dopadlo velmi podobně,“ říká Irena Smetáčková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, spoluautorka výzkumu, který se zejména mezi učitelkami v mateřských školách (na dotazník odpovědělo 99,2 procenta žen) zaměřil právě na tento fenomén.



Kdo je ohrožen syndromem vyhoření Nejvíce jsou ohroženi učitelé a učitelky ve věku od 38 do 55 let. Ředitelé jsou na tom o poznání hůře než řadoví učitelé. Riziko vyhoření nesouvisí s tím, v jak velké škole pracují nebo o kolik handicapovaných dětí pečují. Zvyšují ho ale neshody v učitelském kolektivu.

Syndrom vyhoření je stav, do kterého se člověk dostane kvůli dlouhodobému, nezvládanému stresu. Lidé, kteří jím trpí, jsou duševně i fyzicky unavení, častěji nemocní, ztrácí pocit, že jejich práce má smysl. Podle psychiatrů s ním žije 7 procent Čechů – mezi učiteli je ale riziko více než dvojnásobné.

„Nedokážou s dětmi navazovat funkční vztahy, orientovat se v novinkách z oboru, marodí více než kolegové,“ popisuje vliv na jejich práci psycholožka.

Učitelé varovné příznaky často vůbec nerozpoznají nebo je přehlížejí. A ve chvíli, kdy už je syndrom rozvinut, léčba i přes pomoc psychologa či psychiatra často doprovází odchod ze školství.

Výzkumníci se učitelů ptali i na to, se kterou skupinou dětí mají nejvíce práce. Zvítězily dvouleté děti, péče o ně je náročnější než o děti s výchovnými problémy či mentálním opožděním. „To souvisí s podmínkami. Kdyby šlo o dvě dvouleté ve třídě o dvanácti dětech, kde má učitelka k ruce asistenta, bylo by to něco jiného, než když je musí zvládnout ve třídě o třiceti dětech a je sama. Trpí pak učitelka i dítě,“ domnívá se Miluše Vondráková z neziskové organizace EduLab.



Syndrom vyhoření mezi zaměstnanci mateřských škol 21% bez syndromu 61% mírný syndrom, ohrožená skupina 18% střední až závažné projevy vyhoření

Není proto divu, že v aspektech své práce, se kterými jsou učitelky v mateřských školách nejméně spokojené, dominují vedle nízké prestiže povolání také podmínky práce nastavené vedením resortu školství. Tato výhrada překonává i nespokojenost s platem nebo chováním dětí.