Syna Josefa Luxe zachránila transplantace ledviny, dárcem byla sestra

Kvůli tomu, že jeho otec, tehdejší lidovecký předseda Josef Lux, trpěl leukémií a potřeboval transplantaci kostní dřeně, celá rodina, matka a pět sourozenců, prošla genetickým vyšetřením. Zjistilo se tím, kdo z nich by mohl být vhodným dárcem ledviny. Ukázalo se, že to může být Luxova sestra. Ta neváhla.
„Byli jsme geneticky velmi dobře vyšetření, já jsem věděla, že mám se svým bráchou velmi dobrou genetickou shodu a že to jednou bude potřeba. Informace o operaci jsem si nezjišťovala, stačilo mně ubezpečení lékařů, že život s jednou ledvinou je plnohodnotný. Mám zvýšenou zdravotní prevenci a zdravotní dohled, takže to beru jako bonus,“ řekla Marie Kršková, sestra Josefa Luxe.
|
Exmiss i dcera Josefa Luxe. Mladší lidovci dobyli Sněmovnu, jak stranu změní?
Josef Lux měl zpočátku zábrany, protože nechtěl sestru připravit o ledvinu. Konzultace s odborníkem ho přesvědčila. Po transplantaci se cítil dobře hned od prvního dne. Podstoupil ji loni v květnu. Na operaci šel dřív, než u něj byla nutná dialýza a nemusel ji nikdy podstoupit.
„Musím dbát na to, abych hodně pil. Mám imunosupresivní léčbu a měl bych se vyhýbat většímu zdroji zánětlivých komplikací, takže například nechodit na masové akce,“ řekl Lux.
V České republice za letošních deset měsíců lékaři transplantovali 480 ledvin, z toho od 34 žijících dárců. Loni to bylo 437 ledvin, z toho od 33 žijících dárců. Čekací doba na transplantaci je 220 dní, dřív byla jeden rok, uvedla Silvie Rajnochová Bloudíčková z IKEM. Podle ní je snaha navýšit počet žijících dárců.
„Pacienti mají obecně bariéru si říct o pomoc, když se jim nikdo spontánně nenabídne. Je jim také žinantní vystavovat blízké členy rodiny riziku,“ řekla lékařka. Informace lidé podle ní najdou na edukačním webu.