Babišův syn bude kvůli údajnému zavlečení na Krym vypovídat na policii

Premiérův syn Andrej Babiš mladší bude kvůli svému údajnému zavlečení na Krym vypovídat na policii. Potvrdil to internetovému deníku Forum 24. Babiše mladšího se policie k případu snažila vyslechnout již dříve. Nepodařilo se jí to, protože Babiš žije dlouhodobě ve Švýcarsku. V červenci však dorazil do Česka, aby pomáhal v obcích zasažených tornádem.